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    На форумі YES «Квартал 95» жартував про Зеленського: відео

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    На форумі YES «Квартал 95» жартував про Зеленського: відео

    Коміки зі студії «Квартал 95». Вони вперше виступали англійською мовою

    На форумі YES (Ялтинська європейська стратегія) у Києві виступили коміки зі студії «Квартал 95».

    Вони вперше виступали англійською мовою, а жартували зокрема про свого колишнього лідера — нині президента Володимира Зеленського.

    Так Євген Кошовий заявив, що вони боялися виступати англійською, але погодилися після того, як їм сказали, що заплатять валютою, відповідною мові, якою говоритимуть.

    Також комік сказав, що Зеленський був серцем їхнього колективу, але зараз пішов до шоу-конкурента, маючи на увазі політику. Проте Кошовий сподівається, що їхнє шоу буде кращим.

    Також Кошовий пожартував, що може стати Папою Римським і сказав, засмучений відсутністю колишнього прем’єра Великої Британії Тоні Блера. Він хотів би йому подякувати за те, що Британія звільнила місце для України в Євросоюзі.

    ЄС YES Квартал 95
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