На форумі YES «Квартал 95» жартував про Зеленського: відео



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Коміки зі студії «Квартал 95». Вони вперше виступали англійською мовою

На форумі YES (Ялтинська європейська стратегія) у Києві виступили коміки зі студії «Квартал 95».

Вони вперше виступали англійською мовою, а жартували зокрема про свого колишнього лідера — нині президента Володимира Зеленського.

Так Євген Кошовий заявив, що вони боялися виступати англійською, але погодилися після того, як їм сказали, що заплатять валютою, відповідною мові, якою говоритимуть.

Також комік сказав, що Зеленський був серцем їхнього колективу, але зараз пішов до шоу-конкурента, маючи на увазі політику. Проте Кошовий сподівається, що їхнє шоу буде кращим.

На форумі YES виступає «Вечірній Квартал» — уперше англійською: Євген Кошовий жартує, що Зеленський перейшов працювати у «шоу-конкурент», а також пригадав, що ріс на роботах Робін Райт — дивився «Санта-Барбару» в дитинстві, потім «Форест Гамп» у юності, тепер «Картковий будинок» pic.twitter.com/V7Pb9ooz2a — hromadske (@HromadskeUA) 13 вересня 2019 р.

Євген Кошовий на форумі YES у Києві жартує, що він тепер може стати папою римським, і шкодує, що нема Тоні Блера, бо передав би через нього подяку всій Британії за Brexit — бо тепер європейські чиновники не зможуть казати, що для України немає місця в ЄС pic.twitter.com/ZrzC8tlHyC — hromadske (@HromadskeUA) 13 вересня 2019 р.

Також Кошовий пожартував, що може стати Папою Римським і сказав, засмучений відсутністю колишнього прем’єра Великої Британії Тоні Блера. Він хотів би йому подякувати за те, що Британія звільнила місце для України в Євросоюзі.