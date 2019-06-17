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    На Харківщині легковик влетів в автобус. Водій загинув у понівеченому авто

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    На Харківщині легковик влетів в автобус. Водій автомобіля Geely загинув - На Харківщині легковик влетів в автобус. Водій загинув у понівеченому авто
    На Харківщині легковик влетів в автобус. Водій автомобіля Geely загинув
    Фото: Національна поліція Харківської області

    Трагедія на Харківщині сталася в ніч із неділі на понеділок

    У Харківській області легковий автомобіль Geely протаранив рейсовий автобус із пасажирами, який прямував за маршрутом «Каменськ-Шахтинський-Київ». Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

    «17 червня близько 01:05 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» на території Валківського району сталося зіткнення автомобіля Geely CK під керуванням 24-річного водія та автобуса Scania», - йдеться у повідомленні.

    Водій іномарки, який рухався в напрямку міста Валки, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з автобусом.

    Унаслідок ДТП 24-річний водій автомобіля загинув, 50 пасажирів та 61-річний водій автобуса не постраждали.

    Слідчий вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини ДТП встановлюються, ідеться в повідомленні поліції.

    Як повідомляв «Главком», у Києві зранку у неділю чоловік стрибнув із мосту на проїжджу частину і потрапив під колеса вантажівки.

    ДТП Харківщина аварія
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