На підприємстві у Кривому Розі загинув підривник



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Фото: Інтервибухпром

Навантажувач натрапив на гірську породу і перекинувся, внаслідок чого 32-річний працівник отримав несумісні з життям травми

У понеділок, 10 червня, на підприємстві «Інтервибухпром» в результаті нещасного випадку загинув працівник. Про це повідомляє Первый городской.

Відзначається, що навантажувач натрапив на гірську породу і перекинувся. Чоловік, який знаходився всередині, випав із кабіни і потрапив під машину. Він отримав несумісні з життям травми.

Чоловік, якому було 32 роки, працював підривником. На місці працювали співробітники поліції і прокуратури.

Нагадаємо, 7 червня на шахті ім. Фрунзе у Кривому Розі загинув робітник.

Раніше на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова», де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.