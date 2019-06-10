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    Новини

    На підприємстві у Кривому Розі загинув підривник

    • Розсилка
    На підприємстві у Кривому Розі загинув підривник
    Фото: Інтервибухпром

    Навантажувач натрапив на гірську породу і перекинувся, внаслідок чого 32-річний працівник отримав несумісні з життям травми

    У понеділок, 10 червня, на підприємстві «Інтервибухпром» в результаті нещасного випадку загинув працівник. Про це повідомляє Первый городской.

    Відзначається, що навантажувач натрапив на гірську породу і перекинувся. Чоловік, який знаходився всередині, випав із кабіни і потрапив під машину. Він отримав несумісні з життям травми.

    Чоловік, якому було 32 роки, працював підривником. На місці працювали співробітники поліції і прокуратури.

    Нагадаємо, 7 червня на шахті ім. Фрунзе у Кривому Розі загинув робітник

    Раніше на шахті «Лісова» в ніч на 29 травня в 4-ту зміну на 181 бортовому штреку пласта «Сокальський» в районі сполучення з лавою №181 стався обвал порід покрівлі. В результаті загинули двоє гірників.

    Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова», де внаслідок аварії загинули двоє гірників. Він поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм співчуття.

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