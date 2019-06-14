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    На Херсонщині через сильні зливи підтопило десятки будинків

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    <p>Проводиться укладання тимчасового металевого трубопроводу для відводу відкачаної води</p> - На Херсонщині через сильні зливи підтопило десятки будинків

    Проводиться укладання тимчасового металевого трубопроводу для відводу відкачаної води

    Фото: ГУ ДСНС України у Херсонській області

    Станом на 7 годину 14 червня у селищі Нова Маячка залишаються підтопленими 59 житлових будинків

    На Херсонщині сильні зливи в черговий раз підтопили десятки будинків в Олешківському районі.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «13 червня внаслідок проходження інтенсивних опадів стався повторний підйом рівня води (0,2 – 0,5 м.) у селищі Нова Маячка Олешківського району, внаслідок чого були підтоплені 69 житлових будинків, 252 господарські споруди та 126 сільськогосподарських ділянок», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що станом на 7 годину 14 червня залишаються підтопленими 59 житлових будинків, 240 господарських споруд, 126 сільськогосподарських ділянок.

    Для відкачування води залучено 70 чол. та 17 од. техніки, з них від ДСНС 19 чол. особового складу та 10 од. техніки, 36 чол., 2 од. техніки Збройних сил України, 5 чол. та 2 насосні станції облводгоспу, 10 чол. та 3 од. техніки місцевого населення.

    «Протягом доби відкачано 12 тис. куб м води (всього з початку робіт 45 тис. 300 куб м). Додатково проводиться укладання тимчасового металевого трубопроводу діаметром 150 мм на відстань понад 3,5 км за межі населеного пункту для відводу відкачаної води», - розповіли в ДСНС.

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