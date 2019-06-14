На Херсонщині через сильні зливи підтопило десятки будинків



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Проводиться укладання тимчасового металевого трубопроводу для відводу відкачаної води Фото: ГУ ДСНС України у Херсонській області

Станом на 7 годину 14 червня у селищі Нова Маячка залишаються підтопленими 59 житлових будинків

На Херсонщині сильні зливи в черговий раз підтопили десятки будинків в Олешківському районі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«13 червня внаслідок проходження інтенсивних опадів стався повторний підйом рівня води (0,2 – 0,5 м.) у селищі Нова Маячка Олешківського району, внаслідок чого були підтоплені 69 житлових будинків, 252 господарські споруди та 126 сільськогосподарських ділянок», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 7 годину 14 червня залишаються підтопленими 59 житлових будинків, 240 господарських споруд, 126 сільськогосподарських ділянок.

Для відкачування води залучено 70 чол. та 17 од. техніки, з них від ДСНС 19 чол. особового складу та 10 од. техніки, 36 чол., 2 од. техніки Збройних сил України, 5 чол. та 2 насосні станції облводгоспу, 10 чол. та 3 од. техніки місцевого населення.

«Протягом доби відкачано 12 тис. куб м води (всього з початку робіт 45 тис. 300 куб м). Додатково проводиться укладання тимчасового металевого трубопроводу діаметром 150 мм на відстань понад 3,5 км за межі населеного пункту для відводу відкачаної води», - розповіли в ДСНС.