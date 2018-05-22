На Херсонщині голова райсуду сховала хабар у Кодексі про адміністративні правопорушення

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Суддя Олена Живцова. Фото з сайту Вища рада правосуддя

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Живцову

Виконуюча обов'язків голови Каланчацького районного суду Херсонської області, суддя Олена Живцова підозрюється у вимаганні та одержанні хабара (ч.3 ст.368 КК України) за закриття адмінсправи.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду Києва від 26 квітня.

За матеріалами досудового розслідування суддя Живцова розглядала адмінсправу щодо притягнення до відповідальності Анатолія Лозінського за перевезення пасажирів без одержання ліценції. Відповідний протокол стосовно чоловіка склало Чорноморське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки

15 березня головуюча запропонувала порушнику надати їй 5 тис. грн за закриття адміністративної справи. При цьому суддя зазначила, що у разі незгоди надати неправомірну вигоду, вона може прийняти рішення про притягнення його до адміністративної відповідальності та накласти штраф у розмірі 17 тис. грн. Судове засідання було відкладено на 4 квітня.

У день слухання справи, 4 квітня суддя Живцова без присутності інших осіб сказала Лозінському, що за це правопорушення передбачений штраф у розмірі від 16 тис. до 32 тис. грн і повідомила йому, що пам'ятає про попередню їхню розмову. Потім суддя вивела чоловіка у коридор та сказала очікувати. Приблизно через 5-10 хв. суддя Живцова вийшла в коридор та запитала правопорушника, чи готовий він заплатити штраф. Після отримання підтвердження вона простягнула в його бік руки із книгою синього кольору та відкрила її, куди Лозінський поклав хабара на суму 5 тис. грн.

У подальшому суддя Живцова ухвалила постанову про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Під час розгляду клопотання прокурора у Солом’янському райсуді стало відомо, що отриману суму коштів неправомірної вигоди суддя Олена Живцова зберігала у Кодексі про адміністративні правопорушення синього кольору в службовому кабінеті, яку було вилучено 4 квітня під час проведення санкціонованого обшуку детективами Національного антикорупційного бюро України.

19 квітня їй вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального, правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Прокурор просив Солом’янський райсуд застосувати до підозрюваної судді Живцової запобіжний захід у вигляді застави. Водночас слідчий суддя Вадим Сенін, відмовляючи у задоволенні клопотання, заявив, що прокурор не надав належних і допустимих доказів того, що органом досудового розслідування вживались належні заходи для з'ясування наявності обставин, які обумовлюють необхідність особливого порядку кримінального провадження.

26 квітня Вища рада правосуддя відсторонила суддю Каланчацького районного суду Херсонської області Живцову Олену Анатоліївну від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності тимчасово до 18 червня.

Довідково. У лютому 2010 року Олену Живцову було призначено на посаду судді Каланчацького районного суду Херсонської області строком на п'ять років. Президент Петро Порошенко 3 квітня 2018 року призначив її безстроково на посаду судді Каланчацького районного суду.