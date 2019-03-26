На Івано-Франківщині вандал розмалював свастикою адмінбудівлі



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Написи були виявлені на фасадах військкомату та ще декількох адміністративних будівель в центрі Богородчан

Завдяки оперативності місцевих правоохоронців, правопорушника розшукали через декілька годин

На Івано-Франківщині зловмисник розмалював свастикою військкомат у селищі Богородчани. Також написи були виявлені на фасадах ще декількох адміністративних будівель.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

Інцидент стався у ніч на 25 березня.

Завдяки оперативності місцевих правоохоронців, правопорушника розшукали через декілька годин. Ним виявився 48-річний житель Богородчанського району. Зловмисник - неодноразово судимий, у 2019 році вийшов з місць позбавлення волі за вчинення аналогічного злочину.

Повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри у скоєнні злочину.

Нагадаємо, у Луцьку поліція встановлює обставини пошкодження постаменту пам’ятника Кобзарю. Вандали нанесли надпис на пам’ятник Шевченку російською мовою «Луцк мертв».