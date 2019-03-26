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    На Івано-Франківщині вандал розмалював свастикою адмінбудівлі

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    <p>Написи були виявлені на фасадах військкомату та ще декількох адміністративних будівель&nbsp; в центрі Богородчан</p> - На Івано-Франківщині вандал розмалював свастикою адмінбудівлі

    Написи були виявлені на фасадах військкомату та ще декількох адміністративних будівель  в центрі Богородчан

    Завдяки оперативності місцевих правоохоронців, правопорушника розшукали через декілька годин

    На Івано-Франківщині зловмисник розмалював свастикою військкомат у селищі Богородчани. Також написи були виявлені на фасадах ще декількох адміністративних будівель.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції  Івано-Франківщини.

    Інцидент стався у ніч на 25 березня.

    Завдяки оперативності місцевих правоохоронців, правопорушника розшукали через декілька годин. Ним виявився 48-річний житель Богородчанського  району. Зловмисник - неодноразово судимий, у 2019 році вийшов з місць позбавлення волі за вчинення аналогічного злочину.

    Повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення правопорушнику підозри у скоєнні злочину.

    Нагадаємо, у Луцьку поліція встановлює обставини пошкодження постаменту пам’ятника Кобзарю. Вандали нанесли надпис на пам’ятник Шевченку російською мовою «Луцк мертв».

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