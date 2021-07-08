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    Шахрайство на кладовищі. У Росії знайшли останки небіжчиків без трун

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    Жителі селища Ягідне повідомили, що минулорічні могили обсипалися - Шахрайство на кладовищі. У Росії знайшли останки небіжчиків без трун
    Жителі селища Ягідне повідомили, що минулорічні могили обсипалися
    Фото: Весьма

    Прокуратура виявила ознаки шахрайства при організації похоронної справи

    У Магаданській області РФ на кладовищі в селищі Ягідне знайшли останки похованих без трун. Про це 8 липня повідомила місцева прокуратура.

    Зазначено, що прокурори виявили ці поховання, знайшовши інформацію про них в інтернеті. За фактом провели перевірку і виявили ознаки шахрайства при організації похоронної справи. Порушено кримінальну справу про шахрайство (ч.3 ст.159 КК).

    Глава селища Ягідне Надія Олійник розповіла в коментарі «Интерфаксу», що обсипалися поховання, зроблені в 2020 році.

    «Підтвердилися факти про несумлінного підприємця. В майбутньому тіла перепоховають, а поки планується ексгумація. В селищі з недавнього часу працює новий підприємець, який займається похованнями», – сказала вона.

    Раніше жителі селища Ягідне повідомили виданню «Весьма», що минулорічні могили обсипалися. Можливо, їх розкопав ведмідь, і на поверхні виявилися останки. За словами співрозмовників видання, це могли бути спільні могили, де ховали людей, яких не забрали близькі.

    Нагадаємо, нещодавно у Росії в Новосибірську при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил – «Могильне свавілля».

    Також у Росії планували провести незвичний забіг із Санкт-Петербурга в Москву – із трунами на спині.

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    Теги: Росія прокуратура шахрайство смерть поховання
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    Шахрайство на кладовищі. У Росії знайшли останки небіжчиків без трун