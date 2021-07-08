Шахрайство на кладовищі. У Росії знайшли останки небіжчиків без трун

Прокуратура виявила ознаки шахрайства при організації похоронної справи

У Магаданській області РФ на кладовищі в селищі Ягідне знайшли останки похованих без трун. Про це 8 липня повідомила місцева прокуратура.

Зазначено, що прокурори виявили ці поховання, знайшовши інформацію про них в інтернеті. За фактом провели перевірку і виявили ознаки шахрайства при організації похоронної справи. Порушено кримінальну справу про шахрайство (ч.3 ст.159 КК).

Глава селища Ягідне Надія Олійник розповіла в коментарі «Интерфаксу», що обсипалися поховання, зроблені в 2020 році.

«Підтвердилися факти про несумлінного підприємця. В майбутньому тіла перепоховають, а поки планується ексгумація. В селищі з недавнього часу працює новий підприємець, який займається похованнями», – сказала вона.

Раніше жителі селища Ягідне повідомили виданню «Весьма», що минулорічні могили обсипалися. Можливо, їх розкопав ведмідь, і на поверхні виявилися останки. За словами співрозмовників видання, це могли бути спільні могили, де ховали людей, яких не забрали близькі.

Нагадаємо, нещодавно у Росії в Новосибірську при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил – «Могильне свавілля».

Також у Росії планували провести незвичний забіг із Санкт-Петербурга в Москву – із трунами на спині.