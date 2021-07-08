Скажіть «ні» цим вакцинам. МЗС Франції закликає відмовитися від препаратів з Росії та Китаю

У Франції є чотири визнані вакцини

Держсекретар МЗС Франції: Громадяни повинні отримувати тільки ті вакцини, в дієвості яких керівництво країни впевнене

Французька влада закликає відмовитися від російської та китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ країни просять громадян довіряти тільки перевіреним вакцинам. Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, повідомляє телеканал Francе 2.

За його словами, громадяни повинні отримувати тільки ті вакцини, в дієвості яких керівництво країни впевнене. За його словами, таких препаратів, визнаних у Франції і Європі, а також в ряді інших країн, всього чотири.

«Що ж до ряду інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: «Будьте обережні, скажіть «ні» цим вакцинам», – сказав політик.

Тим часом, генсек ООН Антоніу Гутерреша заявив, що внаслідок коронавірусу від початку пандемії померли більш ніж 4 мільйони людей по всьому світу. Якщо дозволити вірусу розповсюджуватися, то під загрозою ще мільйони людей.

Нагадаємо, інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

Наразі із країн Європейського союзу російський препарат використовує лише Угорщина.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Спутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

Згодом віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ країни Ян Гамачек заявив, що на тлі дипломатичного скандалу Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».

До слова, міністерство охорони здоров’я Словаччини на тлі скандалу зі Спутником V оприлюднило контракт про покупку російської вакцини. За контрактом Росія повинна поставити Словаччини два мільйони доз препарату.

Також Росія на безоплатній основі передала Молдові більше 140 тис. доз вакцини від коронавірусу Covid-19 «Супутник V».

Крім того, в Україні впровадження вакцини російського виробництва активно лобіює голова політради ОПЗЖ, народний депутат і кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.