Дотик Росії. «Донбас Арена» перетворилась на хащі (фото)

Покинута територія «Донбас Арени» заростає бур'янами і занепадає

Усе, до чого причетна Росія, перетворюється на смітник або пустку. Хижацькі інтереси країни-агресорки добре видно на Сході України, де чимало об'єктів нагадують Чорнобиль. Про це на сторінці в Facebook написав відомий блогер та журналіст Денис Казанський, який показав промовисті фотографії.

Зокрема територія окупованої «Донбас Арени» перетворилася на безлюддя в бур’янах.

«Донецьк. Наші дні. Покинута територія «Донбас Арени» заростає бур'янами і занепадає. Спасибі, Росія!» – лаконічно висловився Денис Казанський.

Нагадаємо, що «Донбас Арена» була побудована в 2009 році. Вартість будівництва склала 400 мільйонів доларів. На стадіоні проводив домашні матчі «Шахтар». У 2012 році «Донбас Арена» прийняла п'ять матчів чемпіонату Європи з футболу.

«Донбас Арена» визнавалась одним з найкрасивіших стадіонів світу, однак з початком російської агресії у 2014 році від цієї краси мало що залишилось.

Додамо, що жителі тимчасово окупованого російською армією українського міста Луганська скаржаться в соціальних мережах, що через нерегулярну подачу води, до їхніх осель по каналізаційним трубам заповзають змії.

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