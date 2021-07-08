  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Дотик Росії. «Донбас Арена» перетворилась на хащі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Спасибі, Росія!&raquo;&nbsp;&ndash; лаконічно висловився Денис Казанський - Дотик Росії. «Донбас Арена» перетворилась на хащі (фото)

    «Спасибі, Росія!»  лаконічно висловився Денис Казанський

    Фото: Денис Казанський/Facebook.

    Покинута територія «Донбас Арени» заростає бур'янами і занепадає

    Усе, до чого причетна Росія, перетворюється на смітник або пустку. Хижацькі інтереси країни-агресорки добре видно на Сході України, де чимало об'єктів нагадують Чорнобиль. Про це на сторінці в Facebook написав відомий блогер та журналіст Денис Казанський, який показав промовисті фотографії.

    Зокрема територія окупованої «Донбас Арени» перетворилася на безлюддя в бур’янах.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Дотик Росії. «Донбас Арена» перетворилась на хащі (фото)
    Дотик Росії. «Донбас Арена» перетворилась на хащі (фото)
    Дотик Росії. «Донбас Арена» перетворилась на хащі (фото)
    Дотик Росії. «Донбас Арена» перетворилась на хащі (фото)
    Дотик Росії. «Донбас Арена» перетворилась на хащі (фото)

    «Донецьк. Наші дні. Покинута територія «Донбас Арени» заростає бур'янами і занепадає. Спасибі, Росія!» лаконічно висловився Денис Казанський.

    Нагадаємо, що «Донбас Арена» була побудована в 2009 році. Вартість будівництва склала 400 мільйонів доларів. На стадіоні проводив домашні матчі «Шахтар». У 2012 році «Донбас Арена» прийняла п'ять матчів чемпіонату Європи з футболу.

    «Донбас Арена» визнавалась одним з найкрасивіших стадіонів світу, однак з початком російської агресії у 2014 році від цієї краси мало що залишилось.

    Додамо, що жителі тимчасово окупованого російською армією українського міста Луганська скаржаться в соціальних мережах, що через нерегулярну подачу води, до їхніх осель по каналізаційним трубам заповзають змії.

    Читайте також:

    Теги: Росія Донбас окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дотик Росії. «Донбас Арена» перетворилась на хащі (фото)