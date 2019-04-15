На Керченському мосту почали будувати залізницю з боку Керчі



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Керченський міст

У Росії хочуть запустити залізницю по мосту в окупований Крим у грудні 2019

З боку Керчі (окупований Крим) на залізничній частини Керченського мосту почали укладати рейки.

Про це повідомляють росЗМІ.

Будівництво залізничного сполучення на мосту з Криму в Росію почалося влітку 2018 року з боку російського Краснодарського краю і тепер будівельники рухаються назустріч один одному.

«Колієукладач зайшов на міст з готової керченської ділянки залізничного підходу, який будується синхронно з мостом. Тепер верхня будова двоколійної залізниці через Керченську протоку формується одночасно з двох берегів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі на мосту укладено майже 22 із 38 км рейкошпальної решітки.

Планується, що залізниця по мосту і підходи до неї запрацює в грудні 2019 року.