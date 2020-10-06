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    На Київщині зросла кількість госпітальних баз для хворих на коронавірус

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    Кількість інфекційних ліжок у лікарнях Київщини зросла до 1115 - На Київщині зросла кількість госпітальних баз для хворих на коронавірус
    Кількість інфекційних ліжок у лікарнях Київщини зросла до 1115

    У Київській області функціонує 13 госпітальних баз

    У Київській області на третину розширили мережу медичних закладів, які приймають на стаціонарне лікування хворих на коронавірус. Тепер у регіоні функціонує 13 госпітальних баз.

    Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін сьогодні під час брифінгу.

    «Ми збільшили кількість закладів охорони здоров’я, у яких можуть лікуватися пацієнти з діагнозом Covid-19. Наприклад, буквально сьогодні до їх переліку додали Тетіївську ЦРЛ. Відповідно маємо і збільшення кількості інфекційних ліжок: із 825 їх стало 1115», – сказав він.

    Як зазначив очільник Київщини, наразі 42 команди медиків залучені для роботи з хворими на коронавірус. Кожна з них у середньому надає допомогу 14 пацієнтам.

    На сьогодні показник завантаженості інфекційних ліжок складає 60,4%. Відтак до лікарень госпіталізували 153 жителів області, які очікують результатів ПЛР-тестування. Із підтвердженим діагнозом Covid-19 у медзакладах перебувають 520 пацієнтів.

    490 хворих потребують кисневої підтримки. Із них – 14 пацієнтів знаходяться на штучній вентиляції легень.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      244734
    • Хворіють
      131811
    • Одужали
      108233
    • Померли
      4690

    Як повідомлялося, для лікарень Київської області придбали нові точки доступу пацієнтів до кисню. У десять разів збільшити їх кількість вдалось лише за кілька місяців. Окрім цього, для медзакладів закупили 26 нових апаратів ШВЛ середнього класу.

    Нагадаємо, станом на ранок 6 жовтня у Київській області зафіксовано 10099 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 181 особу. 

    Київщина лікарня епідемія коронавірус
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