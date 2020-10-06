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    Представник ВООЗ дав рекомендації українській владі, як уповільнити пандемію коронавірусу

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    Треба робити більше тестувань&nbsp; - Представник ВООЗ дав рекомендації українській владі, як уповільнити пандемію коронавірусу
    Треба робити більше тестувань 

    Темпи поширення коронавірусу в Україні прискорилися

    У Всесвітній організації охорони здоров’я вказали на необхідність розриву ланцюга передачі коронавірусу в Україні, щоб уповільнити темпи пандемії.

    Про це розповів керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, пише РБК-Україна.

    «Ми очікуємо, що в найближчі місяці кількість випадків перевищить 5000», — сказав він.

    За словами представника ВООЗ, щоб розірвати ланцюг поширення коронавірусу українській владі необхідно більше тестувати, визначати центри поширення і інфікованих груп населення, інформувати про ризик і підвищувати обізнаність громадськості щодо превентивних заходів.

    Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19В першу чергу вакцину мають отримати медпрацівники, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями.

    До слова, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

    Нагадаємо, що в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 за останню добу. Станом на 9:00 6 жовтня в Україні всього 234 584 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав. Загалом проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 149 пацієнтів. 

    Разом з тим до послаблення карантину готова лише Кіровоградщина.

      Читайте також: Безстрашна Україна. Як світ бореться з коронавірусом і чому ми не беремо приклад
    Україна хвороби влада ВООЗ коронавірус
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