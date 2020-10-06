Представник ВООЗ дав рекомендації українській владі, як уповільнити пандемію коронавірусу



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Треба робити більше тестувань

Темпи поширення коронавірусу в Україні прискорилися

У Всесвітній організації охорони здоров’я вказали на необхідність розриву ланцюга передачі коронавірусу в Україні, щоб уповільнити темпи пандемії.

Про це розповів керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, пише РБК-Україна.

«Ми очікуємо, що в найближчі місяці кількість випадків перевищить 5000», — сказав він.

За словами представника ВООЗ, щоб розірвати ланцюг поширення коронавірусу українській владі необхідно більше тестувати, визначати центри поширення і інфікованих груп населення, інформувати про ризик і підвищувати обізнаність громадськості щодо превентивних заходів.

Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19. В першу чергу вакцину мають отримати медпрацівники, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями.

До слова, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

Нагадаємо, що в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 за останню добу. Станом на 9:00 6 жовтня в Україні всього 234 584 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав. Загалом проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 149 пацієнтів.

Разом з тим до послаблення карантину готова лише Кіровоградщина.