На Київщині закриті на карантин 26 шкіл



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На самоізоляції знаходяться 164 окремі класи у 94 закладах освіти

У Київській області через випадки захворювання на коронавірус повністю переведені на дистанційну форму навчання 26 закладів загальної середньої освіти. Про це повідомив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

В 126 закладах освіти Київської області виявлено 141 учня та 160 вчителів, які хворіють на Сovid-19.

«У зв’язку із виявленими підтвердженими випадками захворювання на самоізоляції знаходяться 164 окремі класи у 94 закладах освіти (4068 учнів та працівників). Повністю переведено на дистанційну форму навчання 26 закладів загальної середньої освіти, в яких навчаються і працюють 10037 учасників освітнього процесу», – розповів очільник КОДА.

На дистанційне навчання переведені:

4 заклади у м. Переяслав та Баришівській ОТГ,

3 школи у Обухівському районі,

по 2 заклади у Білоцерківському, Яготинському районах та м. Білій Церкві,

по 1 закладу у Володарському, Переяслав-Хмельницькому та Тетіївському районах, м. Василькові та Борисполі, Дівичківській, Ковалівській, Миронівській, Тетіївській, Студениківській ОТГ.

Повернулися на очну форму навчання 20 закладів загальної середньої світи, які повністю перебували на «дистанційці», та 16 закладів, у яких на дистанційному навчанні перебували окремі класи.

Усього до закладів освіти після самоізоляції повернулись 12008 учасників освітнього процесу.

«Що стосується закладів дошкільної освіти, 9 з тих що перебували на карантині, повернулися до нормального режиму роботи. Однак, ще в 6 карантин продовжується. На жаль, усім нам зараз доводиться пристосовуватися до складних умов пандемії, але, впевнений, за дотримання простих правил захисту від вірусу Київщина невдовзі зможе вийти з цієї кризи. Поки що ж бережіть себе та своїх рідних», – звернувся до мешканців регіону Володін.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня у Київській області зафіксовано 9279 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 140 осіб.