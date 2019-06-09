На Київщині правоохоронці затримали «грабіжника» банку



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Поліцейські потренувалися ловити грабіжників

Працівники Білоцерківського міжрайонного відділу поліції охорони спільно із патрульною поліцією провели оперативно-тактичні навчання «Тривога в банку» під час якого відпрацювали затримання грабіжника банку, повідомили у поліції Київської області.

Відповідно до завдання, невідомий чоловік здійснив напад на банківську установу та намагалися заволодіти коштами. Поліцейські охорони, які несуть службу на об’єкті, з допомогою тривожної сигналізації подали сигнал «Тривога». Відповідно, група реагування поліції охорони негайно прибула на об’єкт, блокувала вхід і шляхи можливого відходу злочинця та дотримуючись заходів особистої безпеки, затримала нападника.

В цей же час працівники батальйону патрульної поліції блокували фасад приміщення об’єкту та не допускали сторонніх осіб.

За словами начальника Управління поліції охорони в Київській області Віталія Кривобочека, практичні тренування проводяться систематично. Крім того, такі навчання дають можливість показати професійну спроможність правоохоронців під час виконання службових обов’язків.