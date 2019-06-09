  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині правоохоронці затримали «грабіжника» банку

    • Розсилка
    На Київщині правоохоронці затримали «грабіжника» банку

    Поліцейські потренувалися ловити грабіжників

    Працівники Білоцерківського міжрайонного відділу поліції охорони спільно із патрульною поліцією провели оперативно-тактичні навчання «Тривога в банку» під час якого відпрацювали затримання грабіжника банку, повідомили у поліції Київської області.

    Відповідно до завдання, невідомий чоловік здійснив напад на банківську установу та намагалися заволодіти коштами. Поліцейські охорони, які несуть службу на об’єкті, з допомогою тривожної сигналізації подали сигнал «Тривога». Відповідно, група реагування поліції охорони негайно прибула на об’єкт, блокувала вхід і шляхи можливого відходу злочинця та дотримуючись заходів особистої безпеки, затримала нападника.

    В цей же час працівники батальйону патрульної поліції блокували фасад приміщення об’єкту та не допускали сторонніх осіб.

    За словами начальника Управління поліції охорони в Київській області Віталія Кривобочека, практичні тренування проводяться систематично. Крім того, такі навчання дають можливість показати професійну спроможність правоохоронців під час виконання службових обов’язків.

    Читайте також
    кримінал Київщина напад пограбування навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ