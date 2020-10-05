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    Чергове смертельне ДТП на Київщині: ВАЗ врізався в дерево (фото)

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    <p>Рятувальниками проведено деблокацію загиблого водія із понівеченого автомобіля</p> - Чергове смертельне ДТП на Київщині: ВАЗ врізався в дерево (фото)

    Рятувальниками проведено деблокацію загиблого водія із понівеченого автомобіля

    Фото: ДСНС

    Водій автомобіля загинув на місці аварії

    У понеділок, 5 жовтня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на автошляху між с. Ковалівка та с. Вінницькі Стави на Київщині. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району об 11:32.

    На місце виклику було направлено особовий склад 29 Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Було встановлено, що під час руху водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням і здійснив з’їзд у кювет з послідуючим зіткненням з деревом.

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    Чергове смертельне ДТП на Київщині: ВАЗ врізався в дерево (фото)
    Чергове смертельне ДТП на Київщині: ВАЗ врізався в дерево (фото)

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій 1962 р.н. загинув на місці.

    Рятувальниками проведено деблокацію загиблого водія із понівеченого автомобіля.

    Як повідомлялося, 4 жовтня в Оболонському районі Києва автомобіль врізався у стіну гаражів і загорівся. Водій загинув на місці ДТП.

    ДТП ДСНС смерть водій Київщина автомобіль
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