Чергове смертельне ДТП на Київщині: ВАЗ врізався в дерево (фото)



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Рятувальниками проведено деблокацію загиблого водія із понівеченого автомобіля Фото: ДСНС

Водій автомобіля загинув на місці аварії

У понеділок, 5 жовтня, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на автошляху між с. Ковалівка та с. Вінницькі Стави на Київщині. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району об 11:32.

На місце виклику було направлено особовий склад 29 Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Було встановлено, що під час руху водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням і здійснив з’їзд у кювет з послідуючим зіткненням з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій 1962 р.н. загинув на місці.

Рятувальниками проведено деблокацію загиблого водія із понівеченого автомобіля.

Як повідомлялося, 4 жовтня в Оболонському районі Києва автомобіль врізався у стіну гаражів і загорівся. Водій загинув на місці ДТП.