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    Події в Україні

    На Житомирщині впав дельтаплан, пілот загинув

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    Обставини падіння встановлюються - На Житомирщині впав дельтаплан, пілот загинув
    Обставини падіння встановлюються

    За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням

    На Житомирщині між Народичами та Яжберень впав дельтоплан, пілот загинув. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Житомирській області.

    «11 вересня о 8:23... надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про те, що між населеними пунктами Народичі та Яжберень, на полі, впав літальний транспорт», – йдеться у повідомленні.

    На місце події одразу виїхали рятувальники.

    «За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого дельтаплан упав і чоловік загинув», – додали у відомстві.

    На місці пригоди рятувальники проклали магістральну лінію для запобігання виникнення пожежі чи вибуху.

    Обставини падіння встановлюються.

    Нагадаємо, у результаті падіння дельтаплана в селі Погорілівка Заставнівського району Чернівецької області, було госпіталізовано двох 51-річних чоловіків, які перебували в ньому.

    ДСНС літак смерть рятувальники Житомирщина чоловік
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