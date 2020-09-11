На Житомирщині впав дельтаплан, пілот загинув



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Обставини падіння встановлюються

За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням

На Житомирщині між Народичами та Яжберень впав дельтоплан, пілот загинув. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Житомирській області.

«11 вересня о 8:23... надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про те, що між населеними пунктами Народичі та Яжберень, на полі, впав літальний транспорт», – йдеться у повідомленні.

На місце події одразу виїхали рятувальники.

«За попередньою інформацією, дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, внаслідок чого дельтаплан упав і чоловік загинув», – додали у відомстві.

На місці пригоди рятувальники проклали магістральну лінію для запобігання виникнення пожежі чи вибуху.

Обставини падіння встановлюються.

Нагадаємо, у результаті падіння дельтаплана в селі Погорілівка Заставнівського району Чернівецької області, було госпіталізовано двох 51-річних чоловіків, які перебували в ньому.