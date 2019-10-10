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    Нобелівську премію з літератури отримала польська письменниця з українським корінням

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    Ольга&nbsp;Токарчук народилася в сім'ї вихідців з України - Нобелівську премію з літератури отримала польська письменниця з українським корінням
    Ольга Токарчук народилася в сім'ї вихідців з України

    У 2018 році за книгу «Бігуни» письменниця отримала Міжнародну Букерівську премію

    Нобелівську премію з літератури за 2018 рік присудили польській письменниці Ользі Токарчук.

    Про це повідомляється в офіційному Твітері премії.

    Токарчук народилася в сім'ї вихідців з України. Нині мешкає у Вроцлаві.

    Нобелівську премію з літератури за 2019 рік дали австрійському письменнику Петеру Хандке.

    Ольга Токарчук (29 січня 1962, Сулєхув, Польща) — польська письменниця, есеїстка, автор сценаріїв, поетеса, психолог, лауреат літературної премії «Ніке», Міжнародної Букерівської премії.

    Бібліографія:

    • Miasto w lustrach («Місто у свічадах»,1989 — збірка віршів)
    • Podróż ludzi Księgi («Мандрівка людей Книги», 1993), укр. пер. 2004
    • E. E. («E. E.» 1995)
    • Prawiek i inne czasy («Правік та інші часи»,1996), укр. пер. 2004
    • Szafa («Шафа»,1997)
    • Dom dzienny, dom nocny («Дім денний, дім нічний», 1998)
    • Opowieści wigilijne («Святвечірні оповіді» разом з Єжи Пільхом та Анджеєм Стасюком, 2000)
    • Lalka i perła («Лялька й перлина», 2000)
    • Gra na wielu bębenkach («Гра на багатьох барабанчиках», 2001), укр. пер. 2004)
    • Ostatnie historie («Останні історії», 2004), укр. пер. 2007
    • Anna In w grobowcach świata («Анна Ін у гробівцях світу», 2006)
    • Bieguni («Бігуни», 2007, укр. пер. 2011)
    • Prowadź swój pług przez kości umarłych («Веди свій плуг понад кістками мертвих», 2009, укр. пер. 2011)
    • Moment niedźwiedzia («Момент ведмедя», 2012) — колекція есеїв
    • Księgi Jakubowe («Яківни писання», 2014)
    • «Шафа», «Deus ex», «Номери» // Всесвіт. — 2001. — № 5–6. — С. 94–109. переклав Ігор Пізнюк
    • «Професор Ендрюс у Варшаві» // Кур'єр Кривбасу. — 2002. — № 147. — С. 193—200. переклав Ігор Пізнюк
    • «Правік та інші часи» // Всесвіт. — 2003. — № 1–2. — С. 3–52; Всесвіт. — 2003. — № 3–4. — С. 42–98. переклав Ігор Пізнюк
    • «Мандрівка людей книги» (Львів: Літопис, 2004), переклала Ніна Бічуя
    • «Правік та інші часи» (Львів: Кальварія, 2004), переклав Віктор Дмитрук
    • «Гра на багатьох барабанчиках» (Львів: Літопис, 2004), переклав Віктор Дмитрук
    • «Останні історії» (Львів: Літопис, 2007), переклала Ярина Сенчишин
    • «Веди свій плуг понад кістками мертвих» (Львів: Урбіно, 2011), переклала Божена Антоняк
    • «Бігуни» (Харків: Фоліо, 2011), переклав Остап Сливинський

    Українські видання:

    • «Шафа», «Deus ex», «Номери» // Всесвіт. — 2001. — № 5–6. — С. 94–109. переклав Ігор Пізнюк
    • «Професор Ендрюс у Варшаві» // Кур'єр Кривбасу. — 2002. — № 147. — С. 193—200. переклав Ігор Пізнюк
    • «Правік та інші часи» // Всесвіт. — 2003. — № 1–2. — С. 3–52; Всесвіт. — 2003. — № 3–4. — С. 42–98. переклав Ігор Пізнюк
    • «Мандрівка людей книги» (Львів: Літопис, 2004), переклала Ніна Бічуя
    • «Правік та інші часи» (Львів: Кальварія, 2004), переклав Віктор Дмитрук
    • «Гра на багатьох барабанчиках» (Львів: Літопис, 2004), переклав Віктор Дмитрук
    • «Останні історії» (Львів: Літопис, 2007), переклала Ярина Сенчишин
    • «Веди свій плуг понад кістками мертвих» (Львів: Урбіно, 2011), переклала Божена Антоняк
    • «Бігуни» (Харків: Фоліо, 2011), переклав Остап Сливинський 

    Нобелівські премії за 2019 рік уже були присуджені в галузі медицини, фізики та хімії.

    Оголошення лауреата премії миру відбудеться в п'ятницю, премія з економіки буде присуджена 14 жовтня.

    Нагороди, кожна вартістю дев'ять мільйонів крон (908 тисяч доларів), будуть вручені 10 грудня, в річницю смерті Нобеля. Шведський винахідник, підприємець і меценат Альфред Нобель 1895 року заповідав свої статки для заснування премії в галузях медицини, фізики, хімії, літератури та сприянню миру. У 1968 році Центральний банк Швеції заснував також премію пам’яті Нобеля в галузі економіки.

    книги література Нобелівська премія премія
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