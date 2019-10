Нобелівську премію з літератури отримала польська письменниця з українським корінням

У 2018 році за книгу «Бігуни» письменниця отримала Міжнародну Букерівську премію

Нобелівську премію з літератури за 2018 рік присудили польській письменниці Ользі Токарчук.

Про це повідомляється в офіційному Твітері премії.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB