Нобелівську премію з літератури отримала польська письменниця з українським корінням



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Ольга Токарчук народилася в сім'ї вихідців з України

У 2018 році за книгу «Бігуни» письменниця отримала Міжнародну Букерівську премію

Нобелівську премію з літератури за 2018 рік присудили польській письменниці Ользі Токарчук.

Про це повідомляється в офіційному Твітері премії.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Токарчук народилася в сім'ї вихідців з України. Нині мешкає у Вроцлаві.

Watch the very moment the Nobel Prizes in Literature for 2018 and 2019 are announced.



Presented by Mats Malm, Permanent Secretary of the Swedish Academy.

#NobelPrize pic.twitter.com/q0KkCsBer9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Нобелівську премію з літератури за 2019 рік дали австрійському письменнику Петеру Хандке.

Ольга Токарчук (29 січня 1962, Сулєхув, Польща) — польська письменниця, есеїстка, автор сценаріїв, поетеса, психолог, лауреат літературної премії «Ніке», Міжнародної Букерівської премії.

Бібліографія: Miasto w lustrach («Місто у свічадах»,1989 — збірка віршів)

Podróż ludzi Księgi («Мандрівка людей Книги», 1993), укр. пер. 2004

E. E. («E. E.» 1995)

Prawiek i inne czasy («Правік та інші часи»,1996), укр. пер. 2004

Szafa («Шафа»,1997)

Dom dzienny, dom nocny («Дім денний, дім нічний», 1998)

Opowieści wigilijne («Святвечірні оповіді» разом з Єжи Пільхом та Анджеєм Стасюком, 2000)

Lalka i perła («Лялька й перлина», 2000)

Gra na wielu bębenkach («Гра на багатьох барабанчиках», 2001), укр. пер. 2004)

Ostatnie historie («Останні історії», 2004), укр. пер. 2007

Anna In w grobowcach świata («Анна Ін у гробівцях світу», 2006)

Bieguni («Бігуни», 2007, укр. пер. 2011)

Prowadź swój pług przez kości umarłych («Веди свій плуг понад кістками мертвих», 2009, укр. пер. 2011)

Moment niedźwiedzia («Момент ведмедя», 2012) — колекція есеїв

Księgi Jakubowe («Яківни писання», 2014)

«Шафа», «Deus ex», «Номери» // Всесвіт. — 2001. — № 5–6. — С. 94–109. переклав Ігор Пізнюк

«Професор Ендрюс у Варшаві» // Кур'єр Кривбасу. — 2002. — № 147. — С. 193—200. переклав Ігор Пізнюк

«Правік та інші часи» // Всесвіт. — 2003. — № 1–2. — С. 3–52; Всесвіт. — 2003. — № 3–4. — С. 42–98. переклав Ігор Пізнюк

«Мандрівка людей книги» (Львів: Літопис, 2004), переклала Ніна Бічуя

«Правік та інші часи» (Львів: Кальварія, 2004), переклав Віктор Дмитрук

«Гра на багатьох барабанчиках» (Львів: Літопис, 2004), переклав Віктор Дмитрук

«Останні історії» (Львів: Літопис, 2007), переклала Ярина Сенчишин

«Веди свій плуг понад кістками мертвих» (Львів: Урбіно, 2011), переклала Божена Антоняк

«Бігуни» (Харків: Фоліо, 2011), переклав Остап Сливинський Українські видання: «Шафа», «Deus ex», «Номери» // Всесвіт. — 2001. — № 5–6. — С. 94–109. переклав Ігор Пізнюк

«Професор Ендрюс у Варшаві» // Кур'єр Кривбасу. — 2002. — № 147. — С. 193—200. переклав Ігор Пізнюк

«Правік та інші часи» // Всесвіт. — 2003. — № 1–2. — С. 3–52; Всесвіт. — 2003. — № 3–4. — С. 42–98. переклав Ігор Пізнюк

«Мандрівка людей книги» (Львів: Літопис, 2004), переклала Ніна Бічуя

«Правік та інші часи» (Львів: Кальварія, 2004), переклав Віктор Дмитрук

«Гра на багатьох барабанчиках» (Львів: Літопис, 2004), переклав Віктор Дмитрук

«Останні історії» (Львів: Літопис, 2007), переклала Ярина Сенчишин

«Веди свій плуг понад кістками мертвих» (Львів: Урбіно, 2011), переклала Божена Антоняк

«Бігуни» (Харків: Фоліо, 2011), переклав Остап Сливинський

Нобелівські премії за 2019 рік уже були присуджені в галузі медицини, фізики та хімії.

Оголошення лауреата премії миру відбудеться в п'ятницю, премія з економіки буде присуджена 14 жовтня.

Нагороди, кожна вартістю дев'ять мільйонів крон (908 тисяч доларів), будуть вручені 10 грудня, в річницю смерті Нобеля. Шведський винахідник, підприємець і меценат Альфред Нобель 1895 року заповідав свої статки для заснування премії в галузях медицини, фізики, хімії, літератури та сприянню миру. У 1968 році Центральний банк Швеції заснував також премію пам’яті Нобеля в галузі економіки.