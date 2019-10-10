Нобелівську премію з літератури отримала польська письменниця з українським корінням
У 2018 році за книгу «Бігуни» письменниця отримала Міжнародну Букерівську премію
Нобелівську премію з літератури за 2018 рік присудили польській письменниці Ользі Токарчук.
Про це повідомляється в офіційному Твітері премії.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Токарчук народилася в сім'ї вихідців з України. Нині мешкає у Вроцлаві.
Watch the very moment the Nobel Prizes in Literature for 2018 and 2019 are announced.— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.
Presented by Mats Malm, Permanent Secretary of the Swedish Academy.
#NobelPrize pic.twitter.com/q0KkCsBer9
Нобелівську премію з літератури за 2019 рік дали австрійському письменнику Петеру Хандке.
Бібліографія:
- Miasto w lustrach («Місто у свічадах»,1989 — збірка віршів)
- Podróż ludzi Księgi («Мандрівка людей Книги», 1993), укр. пер. 2004
- E. E. («E. E.» 1995)
- Prawiek i inne czasy («Правік та інші часи»,1996), укр. пер. 2004
- Szafa («Шафа»,1997)
- Dom dzienny, dom nocny («Дім денний, дім нічний», 1998)
- Opowieści wigilijne («Святвечірні оповіді» разом з Єжи Пільхом та Анджеєм Стасюком, 2000)
- Lalka i perła («Лялька й перлина», 2000)
- Gra na wielu bębenkach («Гра на багатьох барабанчиках», 2001), укр. пер. 2004)
- Ostatnie historie («Останні історії», 2004), укр. пер. 2007
- Anna In w grobowcach świata («Анна Ін у гробівцях світу», 2006)
- Bieguni («Бігуни», 2007, укр. пер. 2011)
- Prowadź swój pług przez kości umarłych («Веди свій плуг понад кістками мертвих», 2009, укр. пер. 2011)
- Moment niedźwiedzia («Момент ведмедя», 2012) — колекція есеїв
- Księgi Jakubowe («Яківни писання», 2014)
- «Шафа», «Deus ex», «Номери» // Всесвіт. — 2001. — № 5–6. — С. 94–109. переклав Ігор Пізнюк
- «Професор Ендрюс у Варшаві» // Кур'єр Кривбасу. — 2002. — № 147. — С. 193—200. переклав Ігор Пізнюк
- «Правік та інші часи» // Всесвіт. — 2003. — № 1–2. — С. 3–52; Всесвіт. — 2003. — № 3–4. — С. 42–98. переклав Ігор Пізнюк
- «Мандрівка людей книги» (Львів: Літопис, 2004), переклала Ніна Бічуя
- «Правік та інші часи» (Львів: Кальварія, 2004), переклав Віктор Дмитрук
- «Гра на багатьох барабанчиках» (Львів: Літопис, 2004), переклав Віктор Дмитрук
- «Останні історії» (Львів: Літопис, 2007), переклала Ярина Сенчишин
- «Веди свій плуг понад кістками мертвих» (Львів: Урбіно, 2011), переклала Божена Антоняк
- «Бігуни» (Харків: Фоліо, 2011), переклав Остап Сливинський
Українські видання:
- «Шафа», «Deus ex», «Номери» // Всесвіт. — 2001. — № 5–6. — С. 94–109. переклав Ігор Пізнюк
- «Професор Ендрюс у Варшаві» // Кур'єр Кривбасу. — 2002. — № 147. — С. 193—200. переклав Ігор Пізнюк
- «Правік та інші часи» // Всесвіт. — 2003. — № 1–2. — С. 3–52; Всесвіт. — 2003. — № 3–4. — С. 42–98. переклав Ігор Пізнюк
- «Мандрівка людей книги» (Львів: Літопис, 2004), переклала Ніна Бічуя
- «Правік та інші часи» (Львів: Кальварія, 2004), переклав Віктор Дмитрук
- «Гра на багатьох барабанчиках» (Львів: Літопис, 2004), переклав Віктор Дмитрук
- «Останні історії» (Львів: Літопис, 2007), переклала Ярина Сенчишин
- «Веди свій плуг понад кістками мертвих» (Львів: Урбіно, 2011), переклала Божена Антоняк
- «Бігуни» (Харків: Фоліо, 2011), переклав Остап Сливинський
Нобелівські премії за 2019 рік уже були присуджені в галузі медицини, фізики та хімії.
Оголошення лауреата премії миру відбудеться в п'ятницю, премія з економіки буде присуджена 14 жовтня.
Нагороди, кожна вартістю дев'ять мільйонів крон (908 тисяч доларів), будуть вручені 10 грудня, в річницю смерті Нобеля. Шведський винахідник, підприємець і меценат Альфред Нобель 1895 року заповідав свої статки для заснування премії в галузях медицини, фізики, хімії, літератури та сприянню миру. У 1968 році Центральний банк Швеції заснував також премію пам’яті Нобеля в галузі економіки.