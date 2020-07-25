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    На кордоні Польщі та України застрягли понад пів тисячі вантажівок

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    <p>На польсько-українському&nbsp;кордоні&nbsp;на переході &laquo;Дорогуськ-Ягодин&raquo; утворилися довгі черги</p> - На кордоні Польщі та України застрягли понад пів тисячі вантажівок

    На польсько-українському кордоні на переході «Дорогуськ-Ягодин» утворилися довгі черги

    Фото: РАР

    Приблизний час очікування на перетин кордону становить 24 години

    На переході «Дорогуськ-Ягодин» на кордоні України та Польщі через ремонт виникли черги, в яких зібралося з обох боків понад 500 вантажівок.

    Про це повідомляє Polskie Radio.

    «На польсько-українському кордоні на переході «Дорогуськ-Ягодин» вистроїлися довгі черги. З обох сторін стоять понад п’ять сотень вантажівок, а приблизний час очікування на перетин кордону становить 24 години», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що до жовтня на переході «Дорогуськ-Ягодин» відбуватиметься ремонт і настільки великі черги тут утворюються передусім через це. Друга причина – це інтенсифікація руху, що зазвичай спостерігається у вихідні.

    На переході «Гребенне-Рава-Руська» черга на в’їзд до Польщі складається з приблизно 90 автівок, а на виїзд – зі 170. Водії, що хочуть потрапити до України, мають чекати на оформлення близько 13 годин, а до Польщі – дев’ять.

    До слова, на Львівщині затримано латвійця, одягненого як український прикордонник.

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