Ізраїль до осені продовжив заборону на в'їзд іноземцям
На даний час тільки громадяни або жителі Ізраїлю можуть в'їжджати в країну, проте очікується запровадження деяких винятків
Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців до вересня, в тому числі для транзитних пасажирів.
Про це повідомляє Jerusalem Post.
«Управління цивільної авіації оголосило, що діючі обмеження на в'їзд до Ізраїлю діятимуть принаймні до 1 вересня цього року», – йдеться у повідомленні.
На даний час тільки громадяни або жителі Ізраїлю можуть в'їжджати в країну. Очікується запровадження деяких винятків, в тому числі на візити найближчих родичів іммігрантів до Ізраїлю, для прибуття на такі свята, як народження дитини або весілля.
Нагадаємо, ізраїльські авіакомпанії продовжують відпустки співробітникам до 2021 року.
До слова, після посилення карантину в Ізраїлі відбулися антиурядові заворушення.
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