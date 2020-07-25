У ЄС визначили правила подорожей в умовах пандемії
Усі транскордонні служби колективного пасажирського транспорту мають застосовувати основні заходи гігієни та інфекційного контролю
Рада Європейського Союзу затвердила правила для мінімізації ризику зараження коронавірусом при транскордонних подорожах.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
Зазначається, що усі транскордонні служби колективного пасажирського транспорту мають застосовувати такі основні заходи гігієни та інфекційного контролю:
- фізичне дистанціювання або, якщо це неможливо, - носіння масок;
- більш широке використання цифрових квитків і перевірок квитків цифровим способом;
- високі стандарти циркуляції повітря і чистоти транспортних засобів.
Також рада ЄС рекомендувала Єврокомісії та країнам-членам продовжувати координацію у застосуванні транспортних інструкцій і рекомендацій щодо протидії Covid-19, які були ухвалені на національному рівні та на рівні Євросоюзу.
До слова, туристи назвали ідеальну країну для відпочинку.
Нагадаємо, що МЗС просить авіакомпанії зупинити продаж квитків українцям, яких можуть не пустити на кордон.
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До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.