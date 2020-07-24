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    На Львівщині затримано латвійця, одягненого як український прикордонник

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    <p>На кордоні з Польщею затримали латвійця, одягненого як прикордонник</p> - На Львівщині затримано латвійця, одягненого як український прикордонник

    На кордоні з Польщею затримали латвійця, одягненого як прикордонник

    Чоловік каже, що просто приміряв подарунок коханої

    Під час патрулювання ділянки відділу «Рава-Руська» 23 липня прикордонники Львівського загону виявив чоловіка, у схожому на їхній камуфляжі.

    Як повідомили у Держприкордонслужбі, охоронці кордону рушили перевірити, що то за «колега» йде неквапом у бік Польщі.

    Чоловік виявився громадянином Латвії. Він розповів, що камуфльований одяг йому подарувала його дівчина-українка. Однак спроба скористатися подарунком коханої, щоб непомітно обійти пункт пропуску, провалилася. Стосовно порушника оформили адмінпротокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України. 

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    Крім того, під час огляду його речей, прикордонники знайшли пакетик з сіро-зеленою речовиною. Інформацію про виявлене у латвійця «зілля» передали співробітникам Нацполіції для реагування.

     

    прикордонники Польща Держприкордонслужба Львівщина Латвія кордон
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