На кордоні з Румунією утворилася черга з 200 автівок заробітчан



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Перед КПП «Дякове-Халмеу накопичилось більше 200 автівок Фото: zak-insider

Кількість автомобілів у черзі збільшується, оскільки більшість пунктів пропуску на кордоні залишаються закритими через карантин

У Закарпатській області перед пунктом пропуску Дякове-Халмеу у напрямку Румунії накопичилось близько 200 пасажирських мікроавтобусів та легкових автомобілів.

Як повідомили у Закарпатській митниці, громадяни їдуть на заробітки до країн ЄС, які послабили карантинні обмеження.

За наявними даними, кількість автомобілів у черзі продовжує збільшуватись, оскільки більшість пунктів пропуску на державному кордоні залишаються закритими через карантин.

Митники просять громадян врахувати цю інформацію при виборі пункту пропуску Дякове-Халмеу для виїзду за кордон.

Нагадаємо, на єдиному працюючому пішому переході через українсько-польський кордон Шегині в середу, 10 червня, в черзі стояли 400 людей.

До слова, українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення.

До відома, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.