На кордоні з Польщею утворилися черги до 400 осіб



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Щодня через пункт пропуску Шегині проходять від 2,5 до трьох тисяч людей Скріншот з відео

Затримки в оформленні виникають на польській стороні через карантинні заходи

На єдиному працюючому пішому переході через українсько-польський кордон Шегині в середу, 10 червня, в черзі стояли 400 людей.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Прикордонники підкреслили, що затримки в оформленні виникають на польській стороні через карантинні заходи.

«Як результат, громадянам після проходження всіх видів контролю на вихід з України доводиться кілька годин чекати, щоб потрапити на територію Республіки Польща. Ситуаційно перед польським пунктом пропуску виникає значне скупчення людей, іноді в черзі одночасно може перебувати майже 400 осіб», - йдеться в повідомленні.

Через величезні черги у відомстві закликали українців при плануванні подорожі до Республіки Польща за можливості вибирати для перетину кордону автомобільні пункти пропуску.

Зазначається, що щодня через пункт пропуску Шегині проходять від 2,5 до трьох тисяч людей. В останні дні спостерігається збільшення кількості громадян, які прямують за кордон.

Як повідомлялося, у Польщі продовжили заборону на міжнародні авіаперевезення до 16 червня 2020 року.

Нагадаємо, українських туристів не пускатимуть до Євросоюзу відразу після відновлення авіасполучення.

До відома, з 28 травня громадяни десяти країн ЄС, зокрема і Польщі, можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. З 3 червня свої кордони відкрила Італія, з 4 червня – Австрія. З 15 червня до цих країн приєднаються Німеччина, Чехія, Франція та Греція, а з 22 червня - Іспанія.