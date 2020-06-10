Сільськогосподарський сектор у Польщі стривожений: полуниця достигла, а збирати її нема кому



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У Польщі зацікавлені в приїзді робітників з України

Найбільше у Польщі відчула відтік рук обробна промисловість

Польська економістка, співробітниця економічного факультету та Центру дослідження міграції Варшавського університету Агата Гурни в інтерв’ю виданню Newsweek Polska сказала, що з середини березня з Польщі виїхали від 155 тисяч до 175 тисяч українців, тобто приблизно 10% працівників.

За її словами, найбільше постраждали від цього польські аграрії: українці, які перебували тут, поїхали, а тих, кого чекали, не прибули. У 2020 році було видано близько 170 тисяч дозволів на сезонну роботу, в основному на період збору врожаю.

«Звичайно, в урядовій програмі допомоги підприємцям з'явився пункт, який говорить, що українці, які залишаються в Польщі, можуть працювати без додаткового дозволу, але сільськогосподарський сектор серйозно стривожений. Це нагальна проблема, адже полуниця вже достигла, а збирати її нікому», – сказала Гурни.

Економістка зазначила, що найбільше відчули відтік рук обробна промисловість, в першу чергу харчова.

Економістка зазначила, що наразі немає поглиблених досліджень про настрої українців, які живуть і працюють у Польщі. Дослідження, які проводили раніше, показують, що українці хотіли б залишитися в Польщі. «В контексті епідемії вони відчувають себе у нас безпечніше, ніж в Україні. Однак тривогу у них викликає економічна ситуація. Багато хто працює неповний робочий день, відповідно менше заробляє», – сказала економіст.

Масовий приплив мігрантів до Польщі почався у 2014 році, коли спалахнув російсько-український конфлікт.

Нагадаємо, 25 квітня повідомляли, що промисловці в Польщі вже замовили чартер для сезонних робітників з України. У програмі Агробізнес на TVP президент служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот повідомив, що місцевий бізнес готується до першого чартерного рейсу.

З Києва до Варшави 6 червня вилетіли два чартерні рейси з українцями, найнятими на роботу польськими роботодавцями