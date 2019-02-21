На кордоні з Румунією затримали двох «водолазів»-контрабандистів



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Затриманими виявились місцеві жителі 18 та 20 років Фото: ДПСУ

Зловмисники спробували утекти навіть після попереджувальних пострілів вгору

Прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією затримали 20 лютого двох зловмисників, які планували вночі провернути незаконну оборудку, перетнувши у гідрокостюмах річку Тиса.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Помітивши правопорушників, прикордонний наряд відділу «Ділове» намагався спинити їх, однак вони ігнорували законні вимоги військовослужбовців та спробували утекти навіть після попереджувальних пострілів вгору. За 30 метрів від держрубежу військовослужбовці затримали втікачів», - заявили в Держприкордонслужбі.

Затриманими виявились місцеві жителі 18 та 20 років. На них складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені статтями 185-10 та ч.1 ст. 204 -1 КУпАП. Справу скеровано до суду.

Зазначається, що загалом тільки у минулому році на цьому напрямку прикордонники Мукачівського загону затримали близько 20 «водолазів», які намагались провернути оборудки з переміщення сигарет річкою Тиса.

Раніше повідомлялося, що на Буковині в середу, 20 лютого, співробітники Держприкордонслужби були змушені застосувати зброю проти контрабандистів. Двоє зловмисників отримали кульові поранення ніг.