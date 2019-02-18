Силовики затримали на Донбасі митрополита Московської церкви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митрополита Митрофана опитали та вже відпустили

Архієрея обшукали і викликали опергрупу, яка відконвоювала його в Слов'янський відділ поліції

На одному із підконтрольних Україні КПВВ силовики затримали митрополита Горлівського і Слов'янського Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП) Митрофана для встановлення особи.

Про це повідомляє прес-служба Горлівської єпархії.

Зазначається, що під час перевірки документів поліція затримала митрополита, скориставшись правом затримати будь-кого на три години без винесення обвинувачень.

Архієрея обшукали і викликали опергрупу, яка відконвоювала його в Слов'янський відділ поліції. Там відбулася бесіда з оперуповноваженим, в ході якої ніяких звинувачень не було пред'явлено. Митрополита Митрофана відпустили.

«Я вважаю, що це була спроба тиску з боку влади», - заявив священнослужитель Московської церкви.

За інформацією прес-служби, підтримати митрополита Митрофана до відділу поліції прибула велика кількість священнослужителів і мирян. «Я дуже вдячний і духовенству, і мирянам за організовану підтримку та молитви», - зазначив правлячий архієрей Горлівської єпархії.

Нагадаємо, окупанти закрили на Донбасі всі парафії колишньої УПЦ Київського патріархату.