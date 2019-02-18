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    Силовики затримали на Донбасі митрополита Московської церкви

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    Митрополита Митрофана опитали та вже відпустили - Силовики затримали на Донбасі митрополита Московської церкви
    Митрополита Митрофана опитали та вже відпустили

    Архієрея обшукали і викликали опергрупу, яка відконвоювала його в Слов'янський відділ поліції

    На одному із підконтрольних Україні КПВВ силовики затримали митрополита Горлівського і Слов'янського Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП) Митрофана для встановлення особи.

    Про це повідомляє прес-служба Горлівської єпархії.

    Зазначається, що під час перевірки документів поліція затримала митрополита, скориставшись правом затримати будь-кого на три години без винесення обвинувачень.

    Архієрея обшукали і викликали опергрупу, яка відконвоювала його в Слов'янський відділ поліції. Там відбулася бесіда з оперуповноваженим, в ході якої ніяких звинувачень не було пред'явлено. Митрополита Митрофана відпустили.

    «Я вважаю, що це була спроба тиску з боку влади», - заявив священнослужитель Московської церкви.

    За інформацією прес-служби, підтримати митрополита Митрофана до відділу поліції прибула велика кількість священнослужителів і мирян. «Я дуже вдячний і духовенству, і мирянам за організовану підтримку та молитви», - зазначив правлячий архієрей Горлівської єпархії.

    Нагадаємо, окупанти закрили на Донбасі всі парафії колишньої УПЦ Київського патріархату.

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