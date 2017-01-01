На Кубі через вибух феєрверків постраждали 39 осіб
- Сьогодні, 08:27
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Фото: cubadebate.cu
Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості
В центральній кубинській провінції Вілья-Клара, у місті Ремедіос, внаслідок вибуху феєрверків постраждали 39 осіб. Про це повідомило кубинське телебачення, передає ТАСС.
Повідомляється, що інцидент стався недалеко від центрального парку міста.
Причиною вибуху стало те, що в мішки з феєрверками потрапила іскра, внаслідок чого снаряди загорілися.
Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарень міста Санта-Клара. Стан восьми людей оцінюється як критичний.
Відзначено, що серед постраждалих — шість дітей і підлітків у віці від 11 до 15 років.