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    На Кубі через вибух феєрверків постраждали 39 осіб

    Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості
    В центральній кубинській провінції Вілья-Клара, у місті Ремедіос, внаслідок вибуху феєрверків постраждали 39 осіб. Про це повідомило кубинське телебачення, передає ТАСС. Повідомляється, що інцидент стався недалеко від центрального парку міста. Причиною вибуху стало те, що в мішки з феєрверками
    • Сьогодні, 08:27
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    <span>Фото: cubadebate.cu</span>
    Фото: cubadebate.cu

    Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості

    В центральній кубинській провінції Вілья-Клара, у місті Ремедіос, внаслідок вибуху феєрверків постраждали 39 осіб. Про це повідомило кубинське телебачення, передає ТАСС.

    Повідомляється, що інцидент стався недалеко від центрального парку міста.

    Причиною вибуху стало те, що в мішки з феєрверками потрапила іскра, внаслідок чого снаряди загорілися.

    Постраждалі отримали опіки різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарень міста Санта-Клара. Стан восьми людей оцінюється як критичний.

    Відзначено, що серед постраждалих — шість дітей і підлітків у віці від 11 до 15 років.

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