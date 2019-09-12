На Кубі попередили про неминучу паливну кризу через санкції США



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На Кубу сильно вплинули санкції США проти Венесуели — основного постачальника нафти

Голова Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель попередив громадян країни про неминучу паливну кризу через санкції Сполучених Штатів Америки проти Венесуели.

Про це повідомляє BBC.

Так, глава Куби заявив, що на розподіл, особливо дизельного палива, сильно вплинули санкції США проти Венесуели — основного постачальника нафти на Кубу.

Крім того, Діас-Канель додав, що швидше за все, наступного тижня відбудеться відключення електрики і запропонував людям працювати з дому.

«В найближчі дні можуть виникнути напружені ситуації з розповсюдженням деяких продуктів і наданням послуг населенню», — сказав він.