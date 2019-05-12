На Кубі ввели обмеження на продукти та засоби гігієни



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Доступ кубинців до продуктів обмежують для «справедливого і розумного» розподілу дефіцитних продуктів серед населення

На Кубі поглиблюється фінансова криза

Кубинці зможуть купувати лише фіксовану кількість таких продуктів як курка, рис, яйця, квасоля, ковбаса, мило, миючі засоби та зубна паста, про це заявила міністр торгівлі країни Бетсі Діас.

За її словами, роблять це для «справедливого і розумного» розподілу дефіцитних продуктів серед населення. «Ми закликаємо до спокою», – заявила Діас і додала, що принаймні норми обсягу для рослинної олії будуть збережені у звичайному обсязі.

Влада Куби звинувачує Сполучені Штати у дифіциті поставок продуктів. У 2016 році вони посилили проти країни торговельне ембарго. Економісти ж вважають, що проблемою є слабкість власного виробництва країни та залежності від Венесуели, яка зараз також потрапила під американські санкції.

Нагадаємо, у грудні 2014 року Барак Обама оголосив про початок політики примирення з Гаваною. Куба та США відновили дипломатичні відносини після 54-річної перерви.

У листопаді 2016 року Трамп вимагав перегляду договору про нормалізацію відносин із Кубою. США заявили, що Гавана має відкрити ринки, забезпечити свободу віросповідання й покласти край іншим порушенням прав людини. 16 червня глава Білого дому оголосив, що скасовує односторонні кроки попередньої адміністрації США.