На Кубі запроваджують обмеження на купівлю продуктів



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Кубинці зможуть купувати лише фіксовану кількість таких продуктів, як курка, рис, яйця, квасоля, ковбаса, мило, миючі засоби та зубна паста

Через фінансову кризу влада Куби запроваджує у країні обмеження на купівлю деяких харчових продуктів та засобів гігієни.

Про це оголосила міністр торгівлі країни Бетсі Діас.

Зокрема, кубинці зможуть купувати лише фіксовану кількість таких продуктів, як курка, рис, яйця, квасоля, ковбаса, мило, миючі засоби та зубна паста.

Метою цих заходів є «справедливий і розумний» розподіл дефіцитних продуктів серед населення, зазначила вона.

«Ми закликаємо до спокою», - заявила вона і додала, що принаймні норми для рослинної олії будуть збережені у звичайному обсязі.

Кубинський уряд вважає, що в кризі на острові та дефіциті поставок продукції винні Сполучені Штати, що посилили проти країни торговельне ембарго. Втім економісти вбачають причину проблеми у слабкості власного виробництва країни та залежності від близького союзника - Венесуели, яка зараз також потрапила під американські санкції. Президент США Дональд Трамп вимагає від Куби припинити підтримку Венесуели.

Куба імпортує приблизно дві третини своїх продуктів на близько два мільярда доларів щороку. Частковий дефіцит деяких харчових продуктів спостерігався протягом багатьох років.

На початку квітня лідер Комуністичної партії Рауль Кастро заявив, що нинішня економічна криза на острові аналогічна кризі 1990-х років, пов'язаній з розпадом СРСР. Він закликав кубинців підготуватися до складних часів.

Джерело: Deutsche Welle