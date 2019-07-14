На Кубі запроваджують посаду прем'єра і на третину скорочують парламент



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На острові вперше з 1976 року запроваджують посаду прем'єр-міністра

Конституційна реформа на Кубі: у громадян країни з'явиться приватна власність

Національна асамблея народної влади Куби схвалила нововведення у виборче законодавство республіки, повідомляє DW.

Серед іншого, на острові вперше з 1976 року запроваджують посаду прем'єр-міністра. Крім того, після наступних виборів чисельність Національної асамблеї народної влади скоротиться з 605 до 474 депутатів, які зможуть обіймати свої посади не більш як два п'ятирічні терміни.

У лютому 2019 року на спеціальному референдумі 86% кубинців виступили за оновлення конституції країни. Перед цим проєкт Основного закону протягом трьох місяців обговорювався у регіонах і на підприємствах Куби. Представники опозиції до обговорення допущені не були. Опозиціонери закликали жителів країни голосувати на референдумі проти проєкту.

Нова конституція Куби набрала чинності у квітні. Вона передбачає часткове визнання приватної власності та заснування посади прем'єр-міністра. При цьому роль Комуністичної партії у новій редакції Основного закону не змінилася — вона залишається єдиною законною політичною силою в республіці. Крім того, нова конституція визнає важливість малого та середнього бізнесу, іноземних інвестицій і конкуренції для кубинської економіки.