Хомчак не бачить, щоб бойовики готувалися до наступу на Донбасі

Ситуація в зоні Операції Об'єднаних сил є на сьогодні контрольованою і різких змін там не відбувається

Збройні сили України не виявили ознак підготовки бойовиків до наступу на Донбасі. Наразі ситуація в зоні Операції Об'єднаних сил є контрольованою, а військові відпрацьовують можливі оборонні операції. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на брифінгу 22 лютого.

«Ситуація в зоні Операції Об'єднаних сил є на сьогодні контрольованою і різких змін там не відбувається. Ознак створення наступальних угруповань противника теж не виявлено. Сьогодні (22 лютого – ред.) триває 211 доба режиму повного всеосяжного припинення вогню», – сказав Хомчак.

Хомчак зазначив, що генеральний штаб відпрацьовує реакцію на всі можливі дії окупантів.

«Генеральний штаб нині в новій структурі відпрацьовує всі плани, всі варіанти реагування на обстановку, яка тільки може бути. Щодо наступальних дій, то минулого року ми почали підготовку всіх наших військових частин бойових до дій у наступі в урбанізованій місцевості. Бо до цього ми теж повинні бути готові», – сказав Хомчак.

За його словами, обстріли українських позицій активізовуються під час засідань Тристоронньої контактної групи або після рішень Ради нацбезпеки.

«На окремих ділянках лінії розмежування обстріли провокаційні мають місце, вздовж цієї лінії зіткнення вони носять іноді затихаючий (характер – ред.), іноді активуються. І ці обстріли наших позицій, а також мирних населених пунктів як на нашій території, так на тимчасово непідконтрольній території, активізуються під час засідання ТКГ, або після рішень Ради нацбезпеки щодо накладення санкцій», – заявив Хомчак.

Також у Міністерстві оборони створять військову поліцію. За словами міністра, створення такої військової поліції допоможе прискорити розслідування багатьох випадків у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.