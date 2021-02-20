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    Вибух гранати на Львівщині: у МВС повідомили деталі та показали відео

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    Чоловік вирішив показати знайомому ручну гранату - Вибух гранати на Львівщині: у МВС повідомили деталі та показали відео
    Чоловік вирішив показати знайомому ручну гранату
    Скріншот з відео

    Під час спілкування чоловік дістав ручну гранату, яка вибухнула в його руках

    У суботу в Дрогобичі ручна граната вибухнула в руках чоловіка, через що він та його знайомий загинули, і ще одна жінка у важкому стані опинилася в лікарні.

    Про це повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Годину тому на Львівщині, в місті Дрогобич сталась трагедія. Чоловік з жінкою прийшов на зустріч до своїх знайомих. Під час спілкування чоловік дістав ручну гранату, яка вибухнула в його руках. Обидва чоловіки загинули на місці», – зазначив Геращенко.

    За його словами, також від вибуху постраждала жінка, вона у вкрай важкому стані з множинними осколковими пораненнями госпіталізована до лікарні.

    Заступник глави МВС додав до свого повідомлення відео вибуху. (Увага, 18+)

    Геращенко нагадав, що протягом минулого року Національна поліція вилучила в громадян 4400 ручних гранат та 259 гранатометів.

    Раніше стало відомо, що біля одного з під’їздів багатоповерхівки у Дрогобичі мешканці почули гучний вибух. Біля входу в під’їзд люди виявили тіла двох молодих чоловіків 1983 року народження, вони загинули внаслідок розриву вибухового пристрою.

    Ще одна потерпіла – жінка – госпіталізована у міську лікарню.

    Нагадаємо, у середині лютого у Києві стався вибух на дитячому майданчику. На місці вибуху виявлено тіло місцевого мешканця, 1971 року народження.

    Теги: Національна поліція України вибух трагедія МВС Львівщина Антон Геращенко граната
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