На Луганщині поранено двох військовослужбовців Об’єднаних сил



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Бійці ЗСУ

Окупанти сьогодні відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї

Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях українських військ у районах населених пунктів Новотошківське, Мар’їнка, Старогнатівка, Богданівка, Лебединське, а по захисниках Гнутового ворог відкривав вогонь із мінометів калібром 82 мм.

Два військовослужбовці Об’єднаних сил в районі Новотошківського були поранені.

«Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою», - резюмували у штабі.

Нагадаємо, у середу ввечері ракета бойовиків влучила в автомобіль з українськими бійцями, через що один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення.