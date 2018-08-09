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    Новини

    На Луганщині поранено двох військовослужбовців Об’єднаних сил

    • Розсилка
    Бійці ЗСУ - На Луганщині поранено двох військовослужбовців Об’єднаних сил
    Бійці ЗСУ

    Окупанти сьогодні відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї

    Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

    Окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях українських військ у районах населених пунктів Новотошківське, Мар’їнка, Старогнатівка, Богданівка, Лебединське, а по захисниках Гнутового ворог відкривав вогонь із мінометів калібром 82 мм.

    Два військовослужбовці Об’єднаних сил в районі Новотошківського були поранені.

    «Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою», - резюмували у штабі.

    Нагадаємо, у середу ввечері ракета бойовиків влучила в автомобіль з українськими бійцями, через що один військовослужбовець загинув, ще четверо  отримали поранення.

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