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    Ракета бойовиків підірвала авто з українськими бійцями: є загиблий і поранені

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    Ракета бойовиків підірвала авто з українськими бійцями: є загиблий і поранені

    Трагедія сталася в районі міста Золоте внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу

    У середу ввечері ракета бойовиків влучила в автомобіль з українськими бійцями, через що один військовослужбовець загинув, ще четверо  отримали поранення.

    Про це повідомляє у Facebook прес-служба Луганської цивільно-військової адміністрації.

    За даними ОДА, це сталося в районі міста Золоте внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу.

    У четвер вранці штаб операції Об'єднаних сил повідомляв, що 8 серпня на Донбасі 1 український військовий загинув і 3 отримали поранення.

    Усього за добу бойовики 44 рази порушили режим тиші, у тому числі двічі із важкого озброєння.

    Раніше стало відомо, що на Донбасі біля КП «Мар’їнка» у середу підірвався прикордонник.

    Також 8 серпня повідомлялося, що під час артобстрілу помер український військовий Віктор Кандалюк.

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