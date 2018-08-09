Ракета бойовиків підірвала авто з українськими бійцями: є загиблий і поранені



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Трагедія сталася в районі міста Золоте внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу

У середу ввечері ракета бойовиків влучила в автомобіль з українськими бійцями, через що один військовослужбовець загинув, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Луганської цивільно-військової адміністрації.

За даними ОДА, це сталося в районі міста Золоте внаслідок обстрілу з протитанкового ракетного комплексу.

У четвер вранці штаб операції Об'єднаних сил повідомляв, що 8 серпня на Донбасі 1 український військовий загинув і 3 отримали поранення.

Усього за добу бойовики 44 рази порушили режим тиші, у тому числі двічі із важкого озброєння.

Раніше стало відомо, що на Донбасі біля КП «Мар’їнка» у середу підірвався прикордонник.

Також 8 серпня повідомлялося, що під час артобстрілу помер український військовий Віктор Кандалюк.