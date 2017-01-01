На Луганщині суд відправив за ґрати інформатора терористів

Інформатор бойовиків збирав відомості щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів ЗСУ

Прокуратурою Луганської області підтримане державне обвинувачення стосовно мешканця міста Золоте за фактом сприяння діяльності терористичної організації. Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області. «Встановлено, що інформатор терористів з лютого по квітень 2016 року збирав відомості військового характеру з



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Фото ілюстративне

Інформатор бойовиків збирав відомості щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів ЗСУ

Прокуратурою Луганської області підтримане державне обвинувачення стосовно мешканця міста Золоте за фактом сприяння діяльності терористичної організації.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Луганської області.

«Встановлено, що інформатор терористів з лютого по квітень 2016 року збирав відомості військового характеру з обмеженим доступом щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних сил України на території Попаснянського району Луганської області. Після чого мобільним зв’язком передавав вказану інформацію так званому «командиру розвідувальної роти», який є бойовиком «6-го окремого мотострілецького козачого полку ім.Платова», - йдеться я у повідомленні.

В судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину та дав викривальні покази щодо інших учасників терористичної організації «ЛНР».

Зазначається, що поплічника терористів визнано винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та засуджено до трьох років та двох місяців позбавлення волі.

До слова, суд окупантів в Криму залишив за ґратами «українського диверсанта» Панова.