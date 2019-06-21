На Львівщині блискавка вбила жінку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мешканка села Малий Дорошів була уражена блискавкою під час повернення додому з поля

У Львівській області жінку вразила блискавка, від отриманих травм вона померла. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

Подія трапилася, 19 червня о 19:33 год в селі Малий Дорошів, Жовківського району під час повернення додому з поля була уражена блискавкою місцева мешканка 1994 року народження.

У результаті, потерпіла була госпіталізована у лікарню швидкої медичної допомоги міста Львів, де 20 травня о 07:00 год від отриманих травм померла.

Обставини події встановлюються.

Раніше стало відомо, що на Львівщині від удару блискавки загинула жінка. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок удару блискавки померла 55-річна місцева мешканка, яка перебувала на власній присадибній ділянці.

Смерть від удару блискавки була миттєвою, реанімувати пацієнтку не вдалося