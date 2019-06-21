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    На Львівщині блискавка вбила жінку

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    На Львівщині блискавка вбила жінку

    Мешканка села Малий Дорошів була уражена блискавкою під час повернення додому з поля

    У Львівській області жінку вразила блискавка, від отриманих травм вона померла. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА у Facebook.

    Подія трапилася, 19 червня о 19:33 год в селі Малий Дорошів, Жовківського району під час повернення додому з поля була уражена блискавкою місцева мешканка 1994 року народження.

    У результаті, потерпіла була госпіталізована у лікарню швидкої медичної допомоги міста Львів, де 20 травня о 07:00 год від отриманих травм померла.

    Обставини події встановлюються.

    Раніше стало відомо, що на Львівщині від удару блискавки загинула жінка. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок удару блискавки померла 55-річна місцева мешканка, яка перебувала на власній присадибній ділянці. 
    Смерть від удару блискавки була миттєвою, реанімувати пацієнтку не вдалося

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