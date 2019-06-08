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    На Львівщині від удару блискавки загинула жінка

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    На Львівщині від удару блискавки загинула жінка

    55-річна місцева мешканка перебувала на власній присадибній ділянці

    Поліцейські встановлюють обставини загибелі мешканки Моршина. Попередньо встановлено, що у жінку влучила блискавка.

    Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

    У Стрийський відділ поліції сьогодні, 7 червня, близько 12.00 надійшло повідомлення про те, що у місті Моршин загинула жінка.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок удару блискавки померла 55-річна місцева мешканка, яка перебувала на власній присадибній ділянці.

    Смерть від удару блискавки була миттєвою, реанімувати пацієнтку не вдалося.

    Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження та призначення експертизи. 

    смерть жінка
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