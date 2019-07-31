На Прикарпатті посадовця виконавчої служби взяли на хабарі 30 тисяч гривень



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СБУ викрила керівника одного з райвідділів виконавчої служби Івано-Франківщини на хабарях Фото: СБУ

За хабар чиновник обіцяв своє сприяння у закритті виконавчих проваджень без стягнення штрафних санкцій

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди керівника одного з райвідділів Державної виконавчої служби Головного теруправління юстиції в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання хабарів від місцевих мешканців за сприяння у закритті виконавчих проваджень без стягнення штрафних санкцій і не подання до суду звернень про тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон.

Співробітники СБУ задокументували вимагання посадовцем 30 тисяч гривень у чергового боржника за закриття низки виконавчих проваджень.

Правоохоронці затримали зловмисника у службовому кабінеті під час отримання 20 тисяч гривень ‒ другої частини хабаря.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших посадовців виконавчої служби, можливо причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття посадовця проводилися спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, 23 липня у ході спільної спецоперації прокуратури, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Нацполіції затримано начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві та посередника, які організували схему вимагання грошових коштів від представників підприємств, що діють у сфері розваг.