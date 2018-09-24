Негода наробила лиха у Львові (фото)



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Фото: Facebook Ігоря Зінкевича

Через зламані дерева проїзд транспорту на вулицях Львова обмежений

У Львові внаслідок негоди були пошкоджені зупинки громадського транспорту, також сильний вітер повалив дерева.

Про це написав у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

«На зупинці в Рясне 1. Вітер зносить конструкції - будьте обережні. Зупинка на вул. Луганській біля «Кредобанку». Відірвався боковий захист. Гострі краї. Вул. Липинського біля ДСО впало дерево. Перша полоса зайнята, дроти обірвані. Вул.Луганська в сторону вул.Стрийської теж лежить дерево. На вулиці Ткацькій перед парковкою зламане дерево. Проїзд обмежений», - повідомив Зінкевич.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 24 вересня, на всій території України очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили, що в країні, крім південного сходу, місцями пройдуть сильні дощі.