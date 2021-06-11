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    У Жмеринці підлітки вкрали з лікарні трубу для кисню до апаратів ШВЛ

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    Правоохоронці знайшли підозрюваних у крадіжці - У Жмеринці підлітки вкрали з лікарні трубу для кисню до апаратів ШВЛ

    Правоохоронці знайшли підозрюваних у крадіжці

    Фото: Нацполіція

    Викрадену трубу підлітки продали місцевому жителю, а гроші витратили «на власні потреби»

    У місті Жмеринка Вінницької області підлітки вкрали з лікарні трубу, по якій до апаратів штучної вентиляції легень поставлявся кисень пацієнтам у палати.

    Як повідомила пресслужба поліції області, правоохоронці знайшли підозрюваних у крадіжці.

    Відзначається, що викрадену трубу підлітки продали місцевому жителю. Підозрюваним 13 і 16 років, їх опитали у присутності батьків. Юнаки розповіли, що отримані від продажу труби гроші витратили «на власні потреби».

    Поліція зазначає, що під час крадіжки труба не була під тиском кисню, тому ні неповнолітні, ні пацієнти лікарні не постраждали.

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    Слідство порушило справу, за статтею передбачено покарання – до п'яти років позбавлення волі. З огляду на те, що за крадіжку кримінальна відповідальність настає із 14 років, до молодшого будуть вжиті виховні заходи.

    До слова, вчора НАБУ почала обшукувати лікарні «Укрзалізниці».

    У Бюро зазначили, що обшуки проходять у рамках розслідування за фактом заволодіння посадовими особами компанії бюджетними коштами в особливо великих розмірах за Програмою медичних гарантій з надання медичних послуг Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19.

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    Теги: Національна поліція України кримінал пограбування лікарня Вінниччина
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    У Жмеринці підлітки вкрали з лікарні трубу для кисню до апаратів ШВЛ