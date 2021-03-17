Поліція поновить видачу дозволів на зброю: названо дату та умови

Наразі в поліції налагоджують роботу нового підрозділу, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї

Власники, яким потрібно продовжити дозволи на зброю, можуть не турбуватися, адже штрафів не буде

Із 18 березня в Україні поновлять процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї. Раніше відповідну дозвільну службу розформували через викриття корупційної схеми. Наразі вона все ще в процесі реорганізації, але продовжує роботу. Про це пише голова Нацполіції України Ігор Клименко у Facebook.

Він повідомив, що поки що всіх працівників підрозділів дозвільної служби вивели поза штат, а робочий процес контролюють співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Роботу служби призупинили з 1 березня, після повідомлення про викриття корупційної схеми. Та Клименко запевняє, що 18-денна пауза у роботі не враховуватиметься під час перереєстрації зброї.

«Власники, яким потрібно продовжити дозволи на зброю, можуть не турбуватися. Жодних штрафних санкцій не буде», – каже голова Нацполіції.

Наразі в поліції налагоджують роботу нового підрозділу, який займатиметься питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї. Але у планах передати повноваження для оформлення документів на зброю у сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України. Щоб звести до мінімуму можливість корупції у Нацполіції хочуть здійснювати весь документообіг через електронну базу.

«Скажу відверто: нам потрібен час. Декілька місяців точно, бо це величезний обсяг роботи, який потребує додатково відповідних рішень Кабінету Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ. Але ми докладемо всіх зусиль, щоби процес переформатування дозвільної служби пройшов ефективно і максимально швидко», – каже Клименко.

Раніше Главком писав, що посадовці Нацполіції за гроші видавали дозволи на зброю. Названо розмір «винагороди»

1 березня стало відомо, що Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції понад пів року проводив заходи з перевірки роботи підрозділів контролю за обігом зброї.

Таакож додамо, що 4 березня Рада провалила обидва законопроєкти про легалізацію зброї.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.

Додамо, що у січні комітет Верховної Ради з питань діяльності правоохоронних органів рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт про легалізацію цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Більше читайте у статті: Стрільба холостими. Як Рада готується легалізувати зброю