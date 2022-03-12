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    Події в Україні

    Під Маріуполем прикордонники знищили групу окупантів

    Прикордонники вступили в запеклий бій з російськими окупантами - Під Маріуполем прикордонники знищили групу окупантів
    Прикордонники вступили в запеклий бій з російськими окупантами

    У бою ліквідовано 15 російських військових

    Українські захисники стримують наступ агресора на Маріуполь. Сьогодні, 12 березня, прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    «В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли», - йдеться в повідомленні.

    Прикордонники, які захищають місто, переконують, що їх бойовий дух високий і вони разом з побратимами зі Збройних сил, Національної гвардії та інших сил оборони відчувають підтримку містян і всіма силами готові боронити їх та Україну.

    На сьогодні в Маріуполі 400 тисяч людей перебувають без їжі, води та тепла.

    Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

    Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

    Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

    Теги: прикордонники Маріуполь Росія окупанти війна #stoprussia
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    Під Маріуполем прикордонники знищили групу окупантів