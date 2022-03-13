Путін прагне загарбати країни Балтії та Польщу – РНБО

Данілов наголосив, що країнам Європи потрібно серйозно усвідомлювати безпеку з боку РФ

У наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна є Литва, яка є членом НАТО. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у прямому ефірі спільного телемарафону UA.

Далі, за його словами, можуть бути інші країни Балтії та Польща.

«Дійсно, їм загрожує небезпека з боку Російської Федерації. Я ще раз наголошую, не всі це усвідомлюють в Європі. На превеликій жаль, поведінка деяких країн, наприклад, тої самої Німеччини, вона (поведінка – ред.) дивна, з огляду на те, що відбувається в 21 столітті, в 2022 році на території Європи», – зазначив Данілов.

Тим часом в інтерв’ю CNN Turk голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країнам ЄС не варто провокувати Путіна, адже він може розширити свою військову діяльність, напавши на одну з країн-членів НАТО. Він закликав ізолювати Росію від міжнародної спільноти, аби запобігти можливому вторгненню Росії до інших європейських країн.

«З одного боку, ми намагаємося підтримати Україну, з іншого – ми намагаємось запобігти великій війні. Ніхто не повинен виправдовуватись перед Путіним. Тому що може розширити свою військову діяльність. Це може бути проти однієї країни НАТО або іншої. Є серйозні побоювання. Путін продовжуватиме атакувати, і нам потрібно обмежити атаки. Ми маємо ізолювати Росію від міжнародної спільноти, ми маємо підтримувати Україну», – заявив Боррель.

Нагадаємо, Євросоюз анонсував нові санкції проти Росії у найближчі години – ЗМІ.

Також Шольц і Макрон поговорили з Путіним і зателефонували Зеленському. Як відомо, Зеленський пропонує Путіну зустрітись у Єрусалимі.

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