Прикордонники затримали чоловіка, комісованого через «важкі пологи»

Мандрівника, який хотів потрапити у Молдову, прикордонники передали в поліцію

Українські прикордонники затримали чоловіка, який був комісований через «тяжкі пологи». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чоловік у пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою, показав військовий квиток, у якому йшлось, що його «комісували через вагітність».

«У документі 53-річного чоловіка значилося, що він знятий з військового обліку у 2009 році, але причина зняття була датована минулим роком. Зокрема, значилося, що комісія міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Луганщині признала чоловіка непридатним до військової служби через «вагітність, пологи та післяпологовий період, їх наслідки» з позначкою «а» – з ускладненим перебігом», – йдеться у повідомленні.

Мандрівника прикордонники передали в поліцію, де мають розібратися чи це неординарний випадок, чи помилка, чи звичайне використання підроблених документів, за яке Кримінальний Кодекс України передбачає відповідальність до двох років обмеження волі.

До слова, 7 березня, біля ділянки українсько-молдавського кордону у місті Могилів-Подільському було затримано групу з 9 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Серед затриманих були вісім українців призовного віку та так званий «поводир» – громадянин Молдови. Чоловіки човном намагалися переправитися до Молдови. Усіх їх було затримано.

Серед тих, хто переправлявся до Молдови, можна по фото вдалося впізнати Руслана Євдокименко та Анатолія Євдокименка – сина та онука відомої співачки Софії Ротару.

Додамо, що зараз в Україні оголошено військовий стан та загальну мобілізацію. Це означає, що залишати територію країни чоловікам, за кількома винятками, призовного віку заборонено.