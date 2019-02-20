На Майдані Незалежності запалили «Промені Гідності»



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На Алеї Героїв Небесної сотні зібрались десятки людей Фото: РБК-Україна

Щорічна акція відбувається на Майдані з метою вшанування пам’яті героїв Небесної сотні

На Майдані Незалежності у місцях загибелі учасників Революції гідності ввечері 20 лютого запалили «Промені Гідності». Вони, за задумом організаторів цієї акції, символізують, душі загиблих.

Як повідомляє «Громадське», щорічна акція відбувається на Майдані з метою вшанування пам’яті героїв Небесної сотні.

Активіст Владислав Грезєв, який теж прийшов на Майдан, зазначив: «Дуже добре, що вдалося втілити знову ідею з «Променями Гідності» - це така можливість нагадувати такою візуальною частиною усім киянам, що тут відбулося п’ять років тому. І це символічна річ, яка має відбуватися щороку. Щойно була церемонія запалення цих променів, це було дуже зворушливо».

Також на Алеї Героїв Небесної сотні зібрались десятки людей: вони приносили квіти та лампадки до рукотворного меморіалу на Алеї. Пам’ять загиблих вшанували молебнем, який провели у капличці, розповіла журналістка з місця подій.

«Сьогодні вітали з перемогою. А я кажу: яка перемога? Перемога була 21-22 (лютого), а 20-го був ще шок від стількох смертей, коли люди падали біля тебе, коли їх носили повз тебе, і то була дуже сумна, жахлива дата» - згадує учасник Революції гідності Олександр.

Як писав Главком, польський євродепутат написав зворушливого листа «невідомому герою Небесної сотні».

Також повідомлялося, що сьогодні, 20 лютого, у Києві родичі героїв Небесної сотні провели мітинг проти суддів.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що висновки експертного дослідження матеріалів справи щодо подій Революції Гідності свідчать про причетність Росії до розстрілів на Майдані.

Напередодні відбулось засідання Ради, присвячене п'ятій річниці російської агресії в Україні.

Президент Європейської ради Дональд Туск виступив з промовою в українському парламенті.