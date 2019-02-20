Генпрокурор розповів про вплив Кремля на події під час Революції гідності



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В Україні 20 лютого - День Героїв Небесної сотні

Луценко повідомив, що слідством встановлена присутність працівників ФСБ Росії в Києві під час подій на Майдані

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що висновки експертного дослідження матеріалів справи щодо подій Революції Гідності свідчать про причетність Росії до розстрілів на Майдані.

За словами генпрокурора, слідством встановлені, зокрема, телефонні переговори між всіма організаторами насилля на Майдані із керівництвом РФ.

Наводячи хронологію телефонних розмов колишнього президента Віктора Януковича і керівників силових відомств країни, Луценко заявив про регулярні контакти керівництва України з адміністрацією президента Росії Володимира Путіна, головою ФСБ Олександром Бортніковим та міністром внутрішніх справ РФ Володимиром Колокольцевим.

Крім того, Луценко повідомив, що слідством встановлена присутність працівників ФСБ Росії в Києві під час подій на Майдані.

«Так, нами встановлено, що з 13 до 15 грудня 2013 року на території України знаходились 27 діючих працівників ФСБ РФ. З 20 по 21 лютого 2014 року — 7 осіб, у тому числі помічник президента РФ Владислав Сурков», — заявив генпрокурор.

Також, за словами Луценка, свідок повідомив, що тодішній голова Служби безпеки України Олександр Якименко зустрічав, розміщува, проводжав і забезпечував умови роботи і харчування в центральному управлінні СБУ 23 співробітників ФСБ у січні і 6 співробітників ФСБ у лютому 2014 року.

Як писав Главком, польський євродепутат написав зворушливого листа «невідомому герою Небесної сотні».

Також повідомлялося, що сьогодні, 20 лютого, у Києві родичі героїв Небесної сотні провели мітинг проти суддів.

Напередодні відбулось засідання Ради, присвячене п'ятій річниці російської агресії в Україні.

Президент Європейської ради Дональд Туск виступив з промовою в українському парламенті.