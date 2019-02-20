Польський євродепутат написав зворушливого листа «невідомому герою Небесної сотні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Сьогодні ми працюємо разом, щоб все, про що ви мріяли, стало реальністю», - написав євродепутат від Польщі Міхал Боні

Лист носить назву «Дорогий Невідомий Друг з України»

Депутат Європарламенту від Польщі Міхал Боні написав листа до «невідомого друга з України».

Лист із назвою «Дорогий Невідомий Друг з України» 20 лютого розміщено на сайті євродепутата.

«Сьогодні проходить рівно 5 років з того дня, коли ти покинув будинок з глибокою вірою в те, що Україну можна повернути до свободи, демократії і справедливості. Ось чому ти вирішив не йти на роботу і піти на Майдан Незалежності. Ось чому ти приєднався до однодумців. І ти приїхав, не знаючи, що чекає. Або, може, знаючи ...

У тебе був єдиний намір - ти хотів жити у вільній країні. У країні, де ваші батьки отримують достатню пенсію, діти мають можливість отримати європейську стипендію. І вільно вступають до будь-якого коледжу, а не туди, де треба платити хабарі. Або, може бути, ти просто хотів закінчити навчання, і все твоє життя було ще попереду.

У той же день співробітникам поліції наказали використовувати зброю. Разом з «тітушками» хотіли налякати вас, зломити вашу волю, а якщо не вийде, вистрілити.

Сморід палаючих шин, вибухи петарди і гранат, летять коктейлі Молотова. Агресія, біль, страх... Ви пройшли через цей Майдан, де ви спокійно гуляли минулого літа.... Але тепер вам довелося боротися. Ви повинні були захищатися. І ось, постріл... Ви не знали, що так закінчиться...

В кінці дня, коли втомився, після роботи я просто йду додому, я пишу вам, щоб сказати, що це не закінчилося смертю. Ви заплатили найвищу ціну за свою націю, але Україні вдалося боротися за зміни.

Голосно, по всій Європі, вона сказала, що хоче змін і буде боротися за них. Вона була почута. Сьогодні ми працюємо разом, щоб все, про що ви мріяли, стало реальністю. Щоб батьки могли отримати гідну пенсію, діти могли вільно вчитися в Європі. У нас безвізовий режим! Ми працюємо кожен день для реалізації реформ. На жаль, ви більше цього не бачите... І, може бути, ви бачите... десь з неба, ви підбадьорилися... Може бути, ви розчаровані тим, що це не так добре, як ви хотіли. Як тобі снилося... Але я вірю, що це священний час прийде. Ви народили жертву свого життя в душах мільйонів людей, які живуть сьогодні - в Україні, Європі та світі. Ваше ім'я назавжди запам'ятається!

Тримайся там. Легкого Неба!», - написав євродепутат.

Нагадаємо, щорічно 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Саме в ці дні, п’ять років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку.

Джерело: Еспресо ТВ