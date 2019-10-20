На найбільшому нафтопереробному заводі Ірану сталася пожежа
На нафтопереробному заводі Абадан у південно-західній провінції Хузестан спалахнула пожежа
Пожежу взято під контроль, виробництво на об'єкті повернулося до нормального розкладу
В Ірані сталася масштабна пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни — Абадан.
Про це повідомляє Shafaq News.
«У неділю на нафтопереробному заводі Абадан у південно-західній провінції Хузестан спалахнула пожежа. Дві групи пожежників були направлені на об’єкт, інформації щодо жертв немає», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вогонь спалахнув через витік палива у 55-му блоці заводу.
«Причини пожежі з’ясовуються», - сказав директор відділу зв’язків з громадськістю заводу Алі Нуор Бахш.
Він додав, що пожежу взято під контроль, виробництво на об'єкті повернулося до нормального розкладу.
Нагадаємо, нещодавно на іранському нафтовому танкері в Червоному морі сталися два вибухи з різницею в 20 хвилин.
Вибухи, ймовірно, були викликані двома ракетними ударами.