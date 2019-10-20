На найбільшому нафтопереробному заводі Ірану сталася пожежа



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На нафтопереробному заводі Абадан у південно-західній провінції Хузестан спалахнула пожежа

Пожежу взято під контроль, виробництво на об'єкті повернулося до нормального розкладу

В Ірані сталася масштабна пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі країни — Абадан.

Про це повідомляє Shafaq News.

«У неділю на нафтопереробному заводі Абадан у південно-західній провінції Хузестан спалахнула пожежа. Дві групи пожежників були направлені на об’єкт, інформації щодо жертв немає», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вогонь спалахнув через витік палива у 55-му блоці заводу.

«Причини пожежі з’ясовуються», - сказав директор відділу зв’язків з громадськістю заводу Алі Нуор Бахш.

Він додав, що пожежу взято під контроль, виробництво на об'єкті повернулося до нормального розкладу.

Нагадаємо, нещодавно на іранському нафтовому танкері в Червоному морі сталися два вибухи з різницею в 20 хвилин.

Вибухи, ймовірно, були викликані двома ракетними ударами.