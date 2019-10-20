  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    На китайському заводі сталася пожежа – є загиблі

    • Розсилка
    На китайському заводі сталася пожежа – є загиблі
    Фото: xinhuanet.com

    Ведеться розслідування причин загоряння

    В китайській провінції Фуцзянь у ніч на 20 жовтня сталася пожежа, через яку четверо людей загинули, а ще троє отримали травми.

    Про це повідомляє Xinhua

    «Близько 2:30 ранку місцеве пожежне управління отримало повідомлення про те, що загорівся завод із виробництва санітарно-технічних виробів. Відповідні відділи та співробітники були спрямовані на місце, щоб загасити вогонь і врятувати людей», – йдеться в повідомленні. 

    За півтори години пожежу вдалося ліквідувати, трьох поранених госпіталізувати.

    Інцидент стався на п’ятому поверсі семиповерхового будинку. На даний момент ведеться розслідування причин загоряння. 

    Нагадаємо, у Берліні загорівся один із вагонів поїзда далекого прямування. В результаті спалаху постраждали три людини.

    пожежа Китай завод розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ