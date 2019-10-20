На китайському заводі сталася пожежа – є загиблі



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Фото: xinhuanet.com

Ведеться розслідування причин загоряння

В китайській провінції Фуцзянь у ніч на 20 жовтня сталася пожежа, через яку четверо людей загинули, а ще троє отримали травми.

Про це повідомляє Xinhua.

«Близько 2:30 ранку місцеве пожежне управління отримало повідомлення про те, що загорівся завод із виробництва санітарно-технічних виробів. Відповідні відділи та співробітники були спрямовані на місце, щоб загасити вогонь і врятувати людей», – йдеться в повідомленні.

За півтори години пожежу вдалося ліквідувати, трьох поранених госпіталізувати.

Інцидент стався на п’ятому поверсі семиповерхового будинку. На даний момент ведеться розслідування причин загоряння.

Нагадаємо, у Берліні загорівся один із вагонів поїзда далекого прямування. В результаті спалаху постраждали три людини.